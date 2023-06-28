Ямальские чиновники собрали десятки миллионов на поддержку бойцов СВО

В ЯНАО собрали 30 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

7 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что потратит месячную зарплату на поддержку военнослужащих Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальские госслужащие собрали почти 30 млн рублей, которые пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции из ЯНАО. Об этом со ссылкой на слова главы региона Дмитрия Артюхова сообщает telegram-канал «ЯМАЛ-МЕДИА».

«Хочу поблагодарить, уважаемые главы, вас за то, что присоединились к нашему решению о помощи военнослужащим. Это хорошее подспорье, уже почти 30 миллионов рублей собрано. Все пойдет на первоочередные нужды», — сообщает «ЯМАЛ-МЕДИА» со ссылкой на слова губернатора Артюхова.

7 июня глава ЯНАО решил пожертвовать свою месячную зарплату для покупки вещей, необходимых ямальским военнослужащим в зоне проведения СВО. Позже примеру губернатора последовали чиновники из различных городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.