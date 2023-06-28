28 июня 2023

Ямальские чиновники собрали десятки миллионов на поддержку бойцов СВО

В ЯНАО собрали 30 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
7 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что потратит месячную зарплату на поддержку военнослужащих Фото:

Ямальские госслужащие собрали почти 30 млн рублей, которые пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции из ЯНАО. Об этом со ссылкой на слова главы региона Дмитрия Артюхова сообщает telegram-канал «ЯМАЛ-МЕДИА».

«Хочу поблагодарить, уважаемые главы, вас за то, что присоединились к нашему решению о помощи военнослужащим. Это хорошее подспорье, уже почти 30 миллионов рублей собрано. Все пойдет на первоочередные нужды», — сообщает «ЯМАЛ-МЕДИА» со ссылкой на слова губернатора Артюхова.

7 июня глава ЯНАО решил пожертвовать свою месячную зарплату для покупки вещей, необходимых ямальским военнослужащим в зоне проведения СВО. Позже примеру губернатора последовали чиновники из различных городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Ямальские госслужащие собрали почти 30 млн рублей, которые пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции из ЯНАО. Об этом со ссылкой на слова главы региона Дмитрия Артюхова сообщает telegram-канал «ЯМАЛ-МЕДИА». «Хочу поблагодарить, уважаемые главы, вас за то, что присоединились к нашему решению о помощи военнослужащим. Это хорошее подспорье, уже почти 30 миллионов рублей собрано. Все пойдет на первоочередные нужды», — сообщает «ЯМАЛ-МЕДИА» со ссылкой на слова губернатора Артюхова. 7 июня глава ЯНАО решил пожертвовать свою месячную зарплату для покупки вещей, необходимых ямальским военнослужащим в зоне проведения СВО. Позже примеру губернатора последовали чиновники из различных городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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