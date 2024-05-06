В крупном муниципалитете ХМАО ушел в отставку начальник полиции

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Олег Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением Фото:

В Сургутском районе ХМАО начальник местного отделения МВД Олег Савельев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции.

«Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас он уже не работает. Обязанности начальника ОМВД по Сургутскому району временно исполняет его заместитель Андрей Куликов», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружном главке полиции сменился руководитель. На должность начальника УМВД по ХМАО назначен силовик из Ставрополя Сергей Ветохин.

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В Сургутском районе ХМАО начальник местного отделения МВД Олег Савельев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас он уже не работает. Обязанности начальника ОМВД по Сургутскому району временно исполняет его заместитель Андрей Куликов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в окружном главке полиции сменился руководитель. На должность начальника УМВД по ХМАО назначен силовик из Ставрополя Сергей Ветохин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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