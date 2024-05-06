В крупном муниципалитете ХМАО ушел в отставку начальник полиции

06 мая 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Олег Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе ХМАО начальник местного отделения МВД Олег Савельев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас он уже не работает. Обязанности начальника ОМВД по Сургутскому району временно исполняет его заместитель Андрей Куликов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в окружном главке полиции сменился руководитель. На должность начальника УМВД по ХМАО назначен силовик из Ставрополя Сергей Ветохин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском районе ХМАО начальник местного отделения МВД Олег Савельев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас он уже не работает. Обязанности начальника ОМВД по Сургутскому району временно исполняет его заместитель Андрей Куликов», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в окружном главке полиции сменился руководитель. На должность начальника УМВД по ХМАО назначен силовик из Ставрополя Сергей Ветохин.