В крупном муниципалитете ХМАО ушел в отставку начальник полиции

Олег Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением
В Сургутском районе ХМАО начальник местного отделения МВД Олег Савельев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции.
«Савельев ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас он уже не работает. Обязанности начальника ОМВД по Сургутскому району временно исполняет его заместитель Андрей Куликов», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в окружном главке полиции сменился руководитель. На должность начальника УМВД по ХМАО назначен силовик из Ставрополя Сергей Ветохин.
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