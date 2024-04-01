01 апреля 2024

Что известно о новом начальнике полиции ХМАО Сергее Ветохине

Путин назначил нового главу полиции ХМАО
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Полицию ХМАО возглавил силовик из Ставрополя Сергей Ветохин Фото:

Владимир Путин подписал указ о назначении главой полиции в ХМАО силовика из Ставрополя Сергея Ветохина. На следующей неделе ожидается представление нового начальника личному составу, что о нем известно — в материале URA.RU.

Сергей Ветохин родился 4 декабря 1979 года в Труновском районе Ставропольского края. В 2002 году получил специальность юриста в Северо-Кавказском государственном техническом университете. С 2002 по 2008 годы служил в подразделении дознания Ставропольского края. В 2013 окончил Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление».

«В 2012 году назначен на должность начальника отдела МВД России по Александровскому району ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В 2014 году назначен на должность начальника отдела МВД России по Минераловодскому району ГУ МВД России по Ставропольскому краю», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

С 21 мая 2018 года он возглавлял полицию города Ставрополя. Имеет медали «за отличие в службе» второй и третьей степени.

Ранее URA.RU писало, что Путин назначил главу полиции в ХМАО. Им стал начальник УВД Ставрополя Сергей Ветохин.

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Владимир Путин подписал указ о назначении главой полиции в ХМАО силовика из Ставрополя Сергея Ветохина. На следующей неделе ожидается представление нового начальника личному составу, что о нем известно — в материале URA.RU. Сергей Ветохин родился 4 декабря 1979 года в Труновском районе Ставропольского края. В 2002 году получил специальность юриста в Северо-Кавказском государственном техническом университете. С 2002 по 2008 годы служил в подразделении дознания Ставропольского края. В 2013 окончил Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление». «В 2012 году назначен на должность начальника отдела МВД России по Александровскому району ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В 2014 году назначен на должность начальника отдела МВД России по Минераловодскому району ГУ МВД России по Ставропольскому краю», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. С 21 мая 2018 года он возглавлял полицию города Ставрополя. Имеет медали «за отличие в службе» второй и третьей степени. Ранее URA.RU писало, что Путин назначил главу полиции в ХМАО. Им стал начальник УВД Ставрополя Сергей Ветохин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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