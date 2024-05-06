Силы ПВО уничтожили 7 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Киев пытался ударить по Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Семь снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», были уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны РФ назвали атаку ВСУ террористическим актом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.