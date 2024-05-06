Силы ПВО уничтожили 7 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Киев пытался ударить по Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семь снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», были уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны РФ назвали атаку ВСУ террористическим актом.

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Семь снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», были уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны РФ назвали атаку ВСУ террористическим актом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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