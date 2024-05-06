Силы ПВО уничтожили 7 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

06 мая 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Киев пытался ударить по Белгородской области Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семь снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», были уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны РФ назвали атаку ВСУ террористическим актом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», были уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны РФ назвали атаку ВСУ террористическим актом.