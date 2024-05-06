Что известно о начальнике районной полиции из ХМАО, ушедшем в отставку

Олег Савельев возглавлял ОМВД Сургутского района почти три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник ОМВД Сургутского района Олег Савельев второй раз уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник из районных силовых структур.

«Савельев уже уходил в отставку при руководителе главка Василии Романице с должности начальника ОМВД по Нефтеюганскому району. Позже он хотел восстановиться, но Романица не дал. Устроиться в органы ему удалось только после смены руководства главка. Новый начальник управления Дамир Сатретдинов и назначил его руководить ОМВД Сургутского района», — сообщил собеседник.

На новой должности Савельев проработал почти три года. Как сообщил собеседник, сейчас Савельев уходит окончательно. Новая должность и стаж позволили увеличить пенсию. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ОМВД Сургутского района Олег Савельев уходит в отставку. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.