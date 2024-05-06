Что известно о начальнике районной полиции из ХМАО, ушедшем в отставку

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Пресс-конференция в управлении миграции. Курган, часы, умвд, полиция
Олег Савельев возглавлял ОМВД Сургутского района почти три года Фото:

Начальник ОМВД Сургутского района Олег Савельев второй раз уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник из районных силовых структур.

«Савельев уже уходил в отставку при руководителе главка Василии Романице с должности начальника ОМВД по Нефтеюганскому району. Позже он хотел восстановиться, но Романица не дал. Устроиться в органы ему удалось только после смены руководства главка. Новый начальник управления Дамир Сатретдинов и назначил его руководить ОМВД Сургутского района», — сообщил собеседник.

На новой должности Савельев проработал почти три года. Как сообщил собеседник, сейчас Савельев уходит окончательно. Новая должность и стаж позволили увеличить пенсию. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ОМВД Сургутского района Олег Савельев уходит в отставку. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

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Начальник ОМВД Сургутского района Олег Савельев второй раз уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник из районных силовых структур. «Савельев уже уходил в отставку при руководителе главка Василии Романице с должности начальника ОМВД по Нефтеюганскому району. Позже он хотел восстановиться, но Романица не дал. Устроиться в органы ему удалось только после смены руководства главка. Новый начальник управления Дамир Сатретдинов и назначил его руководить ОМВД Сургутского района», — сообщил собеседник. На новой должности Савельев проработал почти три года. Как сообщил собеседник, сейчас Савельев уходит окончательно. Новая должность и стаж позволили увеличить пенсию. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что глава ОМВД Сургутского района Олег Савельев уходит в отставку. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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