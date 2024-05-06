Си Цзиньпин поддержал олимпийское перемирие

Си Цзиньпин призвал прекратить боевые действия во время Олимпиады
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал идею об «олимпийском перемирии» на период проведения Игр в Париже. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Как страна-член Совета безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — сказал Си Цзиньпин. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Ранее с таким предложением выступил Макрон.
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