Си Цзиньпин поддержал олимпийское перемирие

06 мая 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин призвал прекратить боевые действия во время Олимпиады Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал идею об «олимпийском перемирии» на период проведения Игр в Париже. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Как страна-член Совета безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — сказал Си Цзиньпин. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Ранее с таким предложением выступил Макрон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал идею об «олимпийском перемирии» на период проведения Игр в Париже. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Как страна-член Совета безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — сказал Си Цзиньпин. Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Ранее с таким предложением выступил Макрон.