Врач назвала витамин, дефицит которого приводит к ожирению и онкологии

Шуппо: нехватка витамина D приводит к ожирению и появлению рака

07 мая 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Правильную дозировку витамина D может определить только врач. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит витамина D может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и даже рака. Об этом заявила врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо. «Исследования подтверждают: дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака. Защитная функция иммунной системы ослабляется, что увеличивает риск инфекций и их осложнений», — сказала Шуппо в интервью «Российской газете». Дефицит витамина D наблюдается у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов, говорится в исследованиях. Многие ошибочно прекращают его принимать с наступлением теплой погоды, считая, что весной и летом больше времени проводят на солнце. Но когда кожа покрывается загаром, выработка витамина D замедляется, говорит Шуппо. Из пищи достаточное количество витамина D также не получить — он присутствует в весьма ограниченном перечне продуктов. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта усвоение витамина D еще ниже. Но Шуппо напоминает, что правильную дозировку витамина D может определить только врач. Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова ранее назвала полезные и негативные факторы нахождения на солнце. К полезным она отнесла выработку витамина D, который способствует усвоению кальция и поддерживает работу иммунной систему. Но воздействие ультрафиолетовых лучше вызывает старение кожи и риск развития рака, цитирует специалиста RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дефицит витамина D может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и даже рака. Об этом заявила врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо. «Исследования подтверждают: дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака. Защитная функция иммунной системы ослабляется, что увеличивает риск инфекций и их осложнений», — сказала Шуппо в интервью «Российской газете». Дефицит витамина D наблюдается у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов, говорится в исследованиях. Многие ошибочно прекращают его принимать с наступлением теплой погоды, считая, что весной и летом больше времени проводят на солнце. Но когда кожа покрывается загаром, выработка витамина D замедляется, говорит Шуппо. Из пищи достаточное количество витамина D также не получить — он присутствует в весьма ограниченном перечне продуктов. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта усвоение витамина D еще ниже. Но Шуппо напоминает, что правильную дозировку витамина D может определить только врач. Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова ранее назвала полезные и негативные факторы нахождения на солнце. К полезным она отнесла выработку витамина D, который способствует усвоению кальция и поддерживает работу иммунной систему. Но воздействие ультрафиолетовых лучше вызывает старение кожи и риск развития рака, цитирует специалиста RT.