Следком раскрыл сумму взятки, которую получил в Башкирии бывший пермский замминистра

СК: Бывший пермский замминистра Клебанов шантажировал подрядчика по нацпроекту

07 мая 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Советский районный суд УФЫ сегодня изберет Клебанову меру пресечения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В отношении бывшего пермского замминистра транспорта Александра Клебанова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан, в 2021 году он потребовал от одной из компаний пять млн рублей взамен на оплату по ранее выполненным работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». «В 2021 году в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ между АО „Башкиравтодор“ и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции одной из автомобильных дорог. В мае 2023 года подозреваемый, будучи членом совета директоров АО „Башкиравтодор“, потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти млн рублей», — говорится в сообщении. За эту сумму Клебанов обещал «общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы» в рамках уже заключенных с АО договоров. И якобы пригрозил, что если руководство компании откажется от этого, то оплаты не получит. Подрядчик передал нужную сумму, «опасаясь негативных последствий». Преступление выявили СУ СК по Башкирии и республиканское УФСБ. На работе и дома у Клебанова прошли обыски. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Александр Клебанов с 2018 по 2021 год работал заместителем министра транспорта Пермского края. Он курировал проведение транспортной реформы в Прикамье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении бывшего пермского замминистра транспорта Александра Клебанова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан, в 2021 году он потребовал от одной из компаний пять млн рублей взамен на оплату по ранее выполненным работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». «В 2021 году в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ между АО „Башкиравтодор“ и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции одной из автомобильных дорог. В мае 2023 года подозреваемый, будучи членом совета директоров АО „Башкиравтодор“, потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти млн рублей», — говорится в сообщении. За эту сумму Клебанов обещал «общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы» в рамках уже заключенных с АО договоров. И якобы пригрозил, что если руководство компании откажется от этого, то оплаты не получит. Подрядчик передал нужную сумму, «опасаясь негативных последствий». Преступление выявили СУ СК по Башкирии и республиканское УФСБ. На работе и дома у Клебанова прошли обыски. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Александр Клебанов с 2018 по 2021 год работал заместителем министра транспорта Пермского края. Он курировал проведение транспортной реформы в Прикамье.