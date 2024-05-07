В Башкирии за взятку задержали бывшего пермского замминистра Клебанова

07 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Клебанов при помощи своих связей в Москве помог реализации транспортной реформы в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правоохранительные органы задержали министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Об этом сообщает местное СМИ «Башинформ». До переезда в Башкирию Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края. Он курировал транспортную реформу. «В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. По предварительным данным, ему вменяется получение взятки», — говорится в сообщении. С 2018 по 2021 год Клебанов занимал пост заместителя министра транспорта Пермского края. Именно он во времена губернаторства Максима Решетникова отвечал за проведение транспортной реформы в Перми: переход на брутто-контракты, обновление парка автобусов, отказ от кондукторов и т. д. В краевую столицу Клебанов приехал из Москвы. Он уволился из-за конфликта с новым министром транспорта Андреем Алякринским в 2021 году. В Башкирии он тоже проводил транспортную реформу. Обновлено в 10:34: по сообщению ГТРК «Башкортостан», Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Он уволен с должности министра 7 мая. «Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — прокомментировали задержание Клебанова в пресс-службе Хабирова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы задержали министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Об этом сообщает местное СМИ «Башинформ». До переезда в Башкирию Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края. Он курировал транспортную реформу. «В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. По предварительным данным, ему вменяется получение взятки», — говорится в сообщении. С 2018 по 2021 год Клебанов занимал пост заместителя министра транспорта Пермского края. Именно он во времена губернаторства Максима Решетникова отвечал за проведение транспортной реформы в Перми: переход на брутто-контракты, обновление парка автобусов, отказ от кондукторов и т. д. В краевую столицу Клебанов приехал из Москвы. Он уволился из-за конфликта с новым министром транспорта Андреем Алякринским в 2021 году. В Башкирии он тоже проводил транспортную реформу. Обновлено в 10:34: по сообщению ГТРК «Башкортостан», Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Он уволен с должности министра 7 мая. «Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — прокомментировали задержание Клебанова в пресс-службе Хабирова.