В челябинском микрорайоне Чурилово появится новая набережная с ролледромом и спортплощадками. Фото

В челябинском микрорайоне Чурилово строят набережную с роллердромом
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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
Работы по благоустройству набережной будут окончены к 1 сентября Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Большой пустырь рядом с домом № 73 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово выбрали сами жители в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. Работы стартовали 15 апреля. Сейчас большегрузная техника выравнивает территорию будущей набережной», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха. Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток. Планируется, что все работы по благоустройству новой набережной будут выполнены к 1 сентября.

В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной
В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной
Фото:
. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я
. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я
Фото:
Благоустроить набережную на большом пустыре захотели сами жители в рамках программы
Благоустроить набережную на большом пустыре захотели сами жители в рамках программы
Фото:
В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха
В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха
Фото:
Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток
Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток
Фото:

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я, сообщили в пресс-службе мэрии. «Большой пустырь рядом с домом № 73 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово выбрали сами жители в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. Работы стартовали 15 апреля. Сейчас большегрузная техника выравнивает территорию будущей набережной», — сообщили в пресс-службе. В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха. Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток. Планируется, что все работы по благоустройству новой набережной будут выполнены к 1 сентября.
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