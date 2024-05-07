В челябинском микрорайоне Чурилово строят набережную с роллердромом

Работы по благоустройству набережной будут окончены к 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Большой пустырь рядом с домом № 73 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово выбрали сами жители в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. Работы стартовали 15 апреля. Сейчас большегрузная техника выравнивает территорию будущей набережной», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха. Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток. Планируется, что все работы по благоустройству новой набережной будут выполнены к 1 сентября.

В Челябинске в микрорайоне Чурилово приступили к строительству еще одной новой набережной Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

. Благоустроенная территория появится на большом пустыре рядом с домом №73 по улице Эльтонская 2-я Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Благоустроить набережную на большом пустыре захотели сами жители в рамках программы Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В ближайшее время планируется провести работы по укреплению береговой линии, построить спортивные и детские площадки, сделать велодорожки, а также благоустроить места для тихого отдыха Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Также на набережной возведут роллердром, к зиме превращающийся в каток Фото: пресс-служба мэрии Челябинска