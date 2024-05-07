Владимир Путин вступает в должность президента России
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел рестайлинг.
«Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля и прямо у входа его ждет президентский кортеж, в составе которого обновленный Aurus Senat. Автомобиль претерпел рестайлинг», — сообщает диктор трансляции инаугурации. Отмечается, что об автомобиле было немного информации, но теперь у всех есть шанс рассмотреть его с разных ракурсов.
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