Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus

07 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вступает в должность президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел рестайлинг. «Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля и прямо у входа его ждет президентский кортеж, в составе которого обновленный Aurus Senat. Автомобиль претерпел рестайлинг», — сообщает диктор трансляции инаугурации. Отмечается, что об автомобиле было немного информации, но теперь у всех есть шанс рассмотреть его с разных ракурсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел рестайлинг. «Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля и прямо у входа его ждет президентский кортеж, в составе которого обновленный Aurus Senat. Автомобиль претерпел рестайлинг», — сообщает диктор трансляции инаугурации. Отмечается, что об автомобиле было немного информации, но теперь у всех есть шанс рассмотреть его с разных ракурсов.