Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин вступает в должность президента России Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел рестайлинг.

«Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля и прямо у входа его ждет президентский кортеж, в составе которого обновленный Aurus Senat. Автомобиль претерпел рестайлинг», — сообщает диктор трансляции инаугурации. Отмечается, что об автомобиле было немного информации, но теперь у всех есть шанс рассмотреть его с разных ракурсов.

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Президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел рестайлинг. «Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля и прямо у входа его ждет президентский кортеж, в составе которого обновленный Aurus Senat. Автомобиль претерпел рестайлинг», — сообщает диктор трансляции инаугурации. Отмечается, что об автомобиле было немного информации, но теперь у всех есть шанс рассмотреть его с разных ракурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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