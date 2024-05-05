Журналист Павел Зарубин показал автомобиль Aurus президента России Владимира Путина после обновления. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.
«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал Павел Зарубин видео, опубликованное в его telegram-канале.
По кадрам кажется, что новый автомобиль российского лидера мало чем отличается от машины, которая участвовала в инаугурации президента в 2018 году. Тем не менее была изменена передняя часть, а также крылья авто. Кроме того, автомобиль является более современным в сравнении с предшественником, заявили Зарубину создатели обновленного Aurus.
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