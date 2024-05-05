Зарубин показал обновленный элитный автомобиль для Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , спецмашина, российский флаг, флаг рф, автомобиль, флаг, флаг россии, аурус, aurus, кортеж
Обновленный Aurus Владимира Путина был показан впервые Фото:

Журналист Павел Зарубин показал автомобиль Aurus президента России Владимира Путина после обновления. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал Павел Зарубин видео, опубликованное в его telegram-канале.

По кадрам кажется, что новый автомобиль российского лидера мало чем отличается от машины, которая участвовала в инаугурации президента в 2018 году. Тем не менее была изменена передняя часть, а также крылья авто. Кроме того, автомобиль является более современным в сравнении с предшественником, заявили Зарубину создатели обновленного Aurus.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Павел Зарубин показал автомобиль Aurus президента России Владимира Путина после обновления. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые. «Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал Павел Зарубин видео, опубликованное в его telegram-канале. По кадрам кажется, что новый автомобиль российского лидера мало чем отличается от машины, которая участвовала в инаугурации президента в 2018 году. Тем не менее была изменена передняя часть, а также крылья авто. Кроме того, автомобиль является более современным в сравнении с предшественником, заявили Зарубину создатели обновленного Aurus.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...