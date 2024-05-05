Зарубин показал обновленный элитный автомобиль для Путина. Видео

05 мая 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Обновленный Aurus Владимира Путина был показан впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Павел Зарубин показал автомобиль Aurus президента России Владимира Путина после обновления. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые. «Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал Павел Зарубин видео, опубликованное в его telegram-канале. По кадрам кажется, что новый автомобиль российского лидера мало чем отличается от машины, которая участвовала в инаугурации президента в 2018 году. Тем не менее была изменена передняя часть, а также крылья авто. Кроме того, автомобиль является более современным в сравнении с предшественником, заявили Зарубину создатели обновленного Aurus. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Павел Зарубин показал автомобиль Aurus президента России Владимира Путина после обновления. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые. «Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал Павел Зарубин видео, опубликованное в его telegram-канале. По кадрам кажется, что новый автомобиль российского лидера мало чем отличается от машины, которая участвовала в инаугурации президента в 2018 году. Тем не менее была изменена передняя часть, а также крылья авто. Кроме того, автомобиль является более современным в сравнении с предшественником, заявили Зарубину создатели обновленного Aurus.