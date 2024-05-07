В Златоусте возобновят отопительный сезон

07 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Власти Златоуста решили возобновить отопительный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 7 мая возобновят отопительный сезон. Как сообщил мэр Максим Пекарский, на такой шаг власти пошли, прислушавшись к прогнозам о низких температурах воздуха. «Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — написал Пекарский в telegram-канале. Градоначальник рассказал, что ресурсоснабжающие организации приступили к запуску систем. Пекарский обратился к руководству управляющих компаний, чтобы те оперативно отрегулировали внутридомовые коммуникации. Мэр определил крайние сроки, когда котельные остановят, переведя на летний режим работы. Это произойдет, как только среднесуточные температуры поднимутся. О возобновлении отопительного сезона 6 мая заявили власти Усть-Катава. В муниципалитете пообещали, что трубы нагреются в ближайшие дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) 7 мая возобновят отопительный сезон. Как сообщил мэр Максим Пекарский, на такой шаг власти пошли, прислушавшись к прогнозам о низких температурах воздуха. «Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — написал Пекарский в telegram-канале. Градоначальник рассказал, что ресурсоснабжающие организации приступили к запуску систем. Пекарский обратился к руководству управляющих компаний, чтобы те оперативно отрегулировали внутридомовые коммуникации. Мэр определил крайние сроки, когда котельные остановят, переведя на летний режим работы. Это произойдет, как только среднесуточные температуры поднимутся. О возобновлении отопительного сезона 6 мая заявили власти Усть-Катава. В муниципалитете пообещали, что трубы нагреются в ближайшие дни.