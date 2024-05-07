В Златоусте возобновят отопительный сезон

В Златоусте (Челябинская область) 7 мая возобновят отопительный сезон. Как сообщил мэр Максим Пекарский, на такой шаг власти пошли, прислушавшись к прогнозам о низких температурах воздуха.
«Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — написал Пекарский в telegram-канале.
Градоначальник рассказал, что ресурсоснабжающие организации приступили к запуску систем. Пекарский обратился к руководству управляющих компаний, чтобы те оперативно отрегулировали внутридомовые коммуникации.
Мэр определил крайние сроки, когда котельные остановят, переведя на летний режим работы. Это произойдет, как только среднесуточные температуры поднимутся.
О возобновлении отопительного сезона 6 мая заявили власти Усть-Катава. В муниципалитете пообещали, что трубы нагреются в ближайшие дни.
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