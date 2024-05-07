В Златоусте возобновят отопительный сезон

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Власти Златоуста решили возобновить отопительный сезон Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 7 мая возобновят отопительный сезон. Как сообщил мэр Максим Пекарский, на такой шаг власти пошли, прислушавшись к прогнозам о низких температурах воздуха.

«Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — написал Пекарский в telegram-канале.

Градоначальник рассказал, что ресурсоснабжающие организации приступили к запуску систем. Пекарский обратился к руководству управляющих компаний, чтобы те оперативно отрегулировали внутридомовые коммуникации.

Мэр определил крайние сроки, когда котельные остановят, переведя на летний режим работы. Это произойдет, как только среднесуточные температуры поднимутся.

О возобновлении отопительного сезона 6 мая заявили власти Усть-Катава. В муниципалитете пообещали, что трубы нагреются в ближайшие дни.

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В Златоусте (Челябинская область) 7 мая возобновят отопительный сезон. Как сообщил мэр Максим Пекарский, на такой шаг власти пошли, прислушавшись к прогнозам о низких температурах воздуха. «Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — написал Пекарский в telegram-канале. Градоначальник рассказал, что ресурсоснабжающие организации приступили к запуску систем. Пекарский обратился к руководству управляющих компаний, чтобы те оперативно отрегулировали внутридомовые коммуникации. Мэр определил крайние сроки, когда котельные остановят, переведя на летний режим работы. Это произойдет, как только среднесуточные температуры поднимутся. О возобновлении отопительного сезона 6 мая заявили власти Усть-Катава. В муниципалитете пообещали, что трубы нагреются в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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