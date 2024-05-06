В челябинском Усть-Катаве из-за похолодания возобновили отопительный сезон

06 мая 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Жители Челябинской области пожаловались на холод после отключения отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Усть-Катав Челябинской области из-за похолодания возобновится отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с установлением температуры наружного воздуха ниже расчетной среднесуточной температуры отопительного периода, ООО „Аирлинк“ (А.А. Балакину) и ООО „Теплоэнергетика“ (В.А. Миловановой) завершить отопительный сезон 19 мая 2024 года», — говорится в официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о возобновлении отопительного сезона еще на две недели. Изменения в постановление администрации Усть-Катавского городского округа № 789 от 25.04.2024 г. «Об окончании отопительного сезона 2023—2024 годов на территории Усть-Катавского городского округа» были внесены сегодня, 6 мая, главой округа Сергеем Семковым. Таким образом, в городе уже в ближайшие дни возобновится подача теплоносителя по отопительным трубам. Жители Челябинска и области также массово жалуются в соцсетях на холод в квартирах. Отопительный сезон в Челябинске завершился 27 апреля. Температура воздуха несколько дней подряд была очень высокой, поэтому многие челябинцы попросили отключить батареи. После этого в регионе начались заморозки и снегопады. Согласно прогнозам метеорологов, они продлятся до 7 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Усть-Катав Челябинской области из-за похолодания возобновится отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с установлением температуры наружного воздуха ниже расчетной среднесуточной температуры отопительного периода, ООО „Аирлинк“ (А.А. Балакину) и ООО „Теплоэнергетика“ (В.А. Миловановой) завершить отопительный сезон 19 мая 2024 года», — говорится в официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о возобновлении отопительного сезона еще на две недели. Изменения в постановление администрации Усть-Катавского городского округа № 789 от 25.04.2024 г. «Об окончании отопительного сезона 2023—2024 годов на территории Усть-Катавского городского округа» были внесены сегодня, 6 мая, главой округа Сергеем Семковым. Таким образом, в городе уже в ближайшие дни возобновится подача теплоносителя по отопительным трубам. Жители Челябинска и области также массово жалуются в соцсетях на холод в квартирах. Отопительный сезон в Челябинске завершился 27 апреля. Температура воздуха несколько дней подряд была очень высокой, поэтому многие челябинцы попросили отключить батареи. После этого в регионе начались заморозки и снегопады. Согласно прогнозам метеорологов, они продлятся до 7 мая.