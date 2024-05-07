Жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой вынесли приговор за покушение на дочь

Жену главреда «Новой газеты — Европа»* Мартынову приговорили к 9 годам колонии
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Инцидент с покушением на дочь произошел в 2007 году Фото:

Жену главреда «Новой газеты — Европа» (в России она признана нежелательной), иноагента Кирилла Мартынова Антонину приговорили к девяти годам колонии, ее обвиняют в покушении на собственную дочь. Такое приговор прозвучал в Новгородском облсуде.

«Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад», — передает РИА Новости решение суда. Отмечается, что она будет находиться в колонии общего режима.

По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Тогда состоялся суд, однако Мартынова сбежала. Она скрывалась 17 лет. На заседании 2 мая было решено, что девушка поступила так осознанно, ведь она была в адекватном состоянии. Сама дочь не считает ее преступницей, пишет telegram-канал Mash.

*«Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.

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Жену главреда «Новой газеты — Европа» (в России она признана нежелательной), иноагента Кирилла Мартынова Антонину приговорили к девяти годам колонии, ее обвиняют в покушении на собственную дочь. Такое приговор прозвучал в Новгородском облсуде. «Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад», — передает РИА Новости решение суда. Отмечается, что она будет находиться в колонии общего режима. По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Тогда состоялся суд, однако Мартынова сбежала. Она скрывалась 17 лет. На заседании 2 мая было решено, что девушка поступила так осознанно, ведь она была в адекватном состоянии. Сама дочь не считает ее преступницей, пишет telegram-канал Mash. *«Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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