Жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой вынесли приговор за покушение на дочь

Жену главреда «Новой газеты — Европа» (в России она признана нежелательной), иноагента Кирилла Мартынова Антонину приговорили к девяти годам колонии, ее обвиняют в покушении на собственную дочь. Такое приговор прозвучал в Новгородском облсуде.
«Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад», — передает РИА Новости решение суда. Отмечается, что она будет находиться в колонии общего режима.
По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Тогда состоялся суд, однако Мартынова сбежала. Она скрывалась 17 лет. На заседании 2 мая было решено, что девушка поступила так осознанно, ведь она была в адекватном состоянии. Сама дочь не считает ее преступницей, пишет telegram-канал Mash.
*«Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.
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