Артюхов прокомментировал речь Путина на инаугурации. Видео

Артюхов отметил сплоченность жителей Ямала и всей России вокруг президента

07 мая 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов отметил сплоченность ямальцев вокруг президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил в своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце. «Борьба за независимость страны и поддержка наших военнослужащих, защита традиционных ценностей и забота о семьях, повышение благополучия и качества жизни россиян, создание возможностей для развития детей и молодежи — главные векторы достижения целей национального развития. Ямал вместе со всей страной уже включился в эту работу», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. Артюхов отметил, что на Ямале и в других регионах ощущается сплоченность вокруг президента. Это показали и выборы, на которых почти 92% ямальцев отдали за кандидатуру Путина. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил в своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце. «Борьба за независимость страны и поддержка наших военнослужащих, защита традиционных ценностей и забота о семьях, повышение благополучия и качества жизни россиян, создание возможностей для развития детей и молодежи — главные векторы достижения целей национального развития. Ямал вместе со всей страной уже включился в эту работу», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. Артюхов отметил, что на Ямале и в других регионах ощущается сплоченность вокруг президента. Это показали и выборы, на которых почти 92% ямальцев отдали за кандидатуру Путина. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.