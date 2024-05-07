Артюхов прокомментировал речь Путина на инаугурации. Видео

Артюхов отметил сплоченность жителей Ямала и всей России вокруг президента
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отметил сплоченность ямальцев вокруг президента Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил в своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Борьба за независимость страны и поддержка наших военнослужащих, защита традиционных ценностей и забота о семьях, повышение благополучия и качества жизни россиян, создание возможностей для развития детей и молодежи — главные векторы достижения целей национального развития. Ямал вместе со всей страной уже включился в эту работу», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале.

Артюхов отметил, что на Ямале и в других регионах ощущается сплоченность вокруг президента. Это показали и выборы, на которых почти 92% ямальцев отдали за кандидатуру Путина.

Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил в своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце. «Борьба за независимость страны и поддержка наших военнослужащих, защита традиционных ценностей и забота о семьях, повышение благополучия и качества жизни россиян, создание возможностей для развития детей и молодежи — главные векторы достижения целей национального развития. Ямал вместе со всей страной уже включился в эту работу», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. Артюхов отметил, что на Ямале и в других регионах ощущается сплоченность вокруг президента. Это показали и выборы, на которых почти 92% ямальцев отдали за кандидатуру Путина. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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