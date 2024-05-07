Алина Кабаева прокомментировала церемонию инаугурации Путина

Алина Кабаева: вступление президента в должность — важное событие для России

07 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Инаугурация Владимира Путина — важное событие для России, считает Кабаева Фото: Андрей Любимов/АГН Москва новость из сюжета Инаугурация президента России В это непростое время президент России Владимир Путин пришел на выборы, а народ поддержал его политику. Об этом заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, прокомментировав инаугурацию Путина, которую она назвала важным событием. «Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно. Но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику», — заявила Алина Кабаева, ее слова приводит telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Она также отметила, что для избирателей важно, что Путин опирается не на зарубежные страны, а развивает страну по своему курсу. Именно в этом и есть залог успеха. Вступление президента в должность это важное событие для России, заключила Кабаева. Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны. Более подробно о церемонии — в материале URA.RU. Путин на Инаугурации заявил, что страна продолжит курс по формированию многополярного миропорядка. По его словам, идет создание равной и неделимой системы безопасности, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В это непростое время президент России Владимир Путин пришел на выборы, а народ поддержал его политику. Об этом заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, прокомментировав инаугурацию Путина, которую она назвала важным событием. «Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно. Но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику», — заявила Алина Кабаева, ее слова приводит telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Она также отметила, что для избирателей важно, что Путин опирается не на зарубежные страны, а развивает страну по своему курсу. Именно в этом и есть залог успеха. Вступление президента в должность это важное событие для России, заключила Кабаева. Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны. Более подробно о церемонии — в материале URA.RU. Путин на Инаугурации заявил, что страна продолжит курс по формированию многополярного миропорядка. По его словам, идет создание равной и неделимой системы безопасности, передает RT.