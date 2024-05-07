Что пообещал Путин россиянам на церемонии инаугурации: главные заявления

В Москве завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина

07 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Москве состоялась инаугурация президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России В Москве состоялась церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России. Он планирует занимать эту должность до 2030 года. В своем выступлении президент выразил благодарность россиянам за поддержку и пообещал продолжать укреплять позиции страны. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Присяга «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность», — сказал Путин в ходе присяги на церемонии инаугурации. Обращение к россиянам Во время инаугурации Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил всех граждан России за оказанную поддержку. Глава государства выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. В том числе речь об участниках специальной военной операции. О главной цели В ходе инаугурации Владимир Путин назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. По его словам, Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее. Он добавил, что граждане столкнулись с серьезными испытаниями, но в то же время понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Россияне отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор, считает глава государства. Обещание президента Путин пообещал россиянам, что будет делать все необходимое, что в его силах, для того, чтобы оправдать доверие. Для этого он будет «использовать все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции». В то же время он добавил, результаты этой работы зависят от единства и сплоченности страны, стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. О людях, доказавших верность Отечеству «Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Для этого, по словам Путина, важно воспитывать молодое поколение, которое должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, живущих в стране. Россия и многополярный мир Россия продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности. Москва будет делать это в кооперации с партнерами по евразийской интеграции и с «другими суверенными центрами развития». При этом Россия, как отметил Путин, должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. По его словам, важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. Государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне, добавил он. О диалоге с Западом Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом. В то же время Запад оставляет за собой выбор — продолжать сдерживание развития России, поддерживать политику агрессии и давления или искать путь к сотрудничеству и миру. Он добавил, что диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных началах, без высокомерия, чванства и стремления к собственной исключительности, с уважением к интересам друг друга. Путин выразил готовность к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят Россию как надежного и честного партнера. «Вместе победим» «Сегодня мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве состоялась церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России. Он планирует занимать эту должность до 2030 года. В своем выступлении президент выразил благодарность россиянам за поддержку и пообещал продолжать укреплять позиции страны. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность», — сказал Путин в ходе присяги на церемонии инаугурации. Во время инаугурации Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил всех граждан России за оказанную поддержку. Глава государства выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. В том числе речь об участниках специальной военной операции. В ходе инаугурации Владимир Путин назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. По его словам, Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее. Он добавил, что граждане столкнулись с серьезными испытаниями, но в то же время понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Россияне отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор, считает глава государства. Путин пообещал россиянам, что будет делать все необходимое, что в его силах, для того, чтобы оправдать доверие. Для этого он будет «использовать все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции». В то же время он добавил, результаты этой работы зависят от единства и сплоченности страны, стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. «Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Для этого, по словам Путина, важно воспитывать молодое поколение, которое должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, живущих в стране. Россия продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности. Москва будет делать это в кооперации с партнерами по евразийской интеграции и с «другими суверенными центрами развития». При этом Россия, как отметил Путин, должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. По его словам, важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. Государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне, добавил он. Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом. В то же время Запад оставляет за собой выбор — продолжать сдерживание развития России, поддерживать политику агрессии и давления или искать путь к сотрудничеству и миру. Он добавил, что диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных началах, без высокомерия, чванства и стремления к собственной исключительности, с уважением к интересам друг друга. Путин выразил готовность к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят Россию как надежного и честного партнера. «Сегодня мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим», — резюмировал Путин.