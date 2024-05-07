Путин трогательно встретился со своей школьной учительницей. Видео

Путин встретился со своей школьной учительницей и Рошалем после инаугурации

07 мая 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин официально стал президентом России 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU.