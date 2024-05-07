После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем.
Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU.
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После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU.