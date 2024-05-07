Путин трогательно встретился со своей школьной учительницей. Видео

Путин встретился со своей школьной учительницей и Рошалем после инаугурации
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин официально стал президентом России 7 мая Фото:
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Инаугурация президента России

После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем.

Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU.

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После инаугурации президент России Владимир Путин встретился своей школьной учительницей Верой Гуревич, которой скоро исполнится 91 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин после инаугурации встретился в Кремле с Гуревич», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Гуревич пришла поддержать президента в важный день. Путин подарил ей роскошный букет и поцеловал в щеку. Глава РФ поинтересовался, все ли у нее в порядке. Она ответила положительно, передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Также Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Владимир Путин официально вступил в должность главы страны 7 мая. В этот день состоялась инаугурация. Более подробно о событии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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