Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

08 мая 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Послание Владимиру Путину от Ким Чен Ына было передано через посольство РФ в КНДР Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление Владимиру Путину с его вступлением в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что послание было передано через посольство РФ в КНДР. Инаугурация Владимира Путина прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. На церемонии присутствовали 2600 человек, включая представителей уральских регионов. В своей речи Путин, победивший на выборах в марте, пообещал защищать суверенитет страны и права граждан. Также Путина поздравил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, а также президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян, глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба, президент Абхазии Аслан Бжания и король и наследный принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление Владимиру Путину с его вступлением в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что послание было передано через посольство РФ в КНДР. Инаугурация Владимира Путина прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. На церемонии присутствовали 2600 человек, включая представителей уральских регионов. В своей речи Путин, победивший на выборах в марте, пообещал защищать суверенитет страны и права граждан. Также Путина поздравил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, а также президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян, глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба, президент Абхазии Аслан Бжания и король и наследный принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа.