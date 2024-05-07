Как мировые лидеры и СМИ отреагировали на инаугурацию Путина

The Mirror: Путин напугал Запад словами о победе России

07 мая 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Иностранные лидеры направили множество поздравлений Путину в связи с инаугурацией Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС новость из сюжета Инаугурация президента России В России 7 мая в 12:00 по московскому времени прошла инаугурация Владимира Путина на пост президента. На ней присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. URA.RU рассказывает, как западные лидеры и СМИ отреагировали на инаугурацию Путина. Как СМИ освещали инаугурацию Путина Телеканал Sky News посвятил церемонии назначения Путина на пост президента целый репортаж. Также и корреспондент телеканала в Москве Айвор Беннетт заявил, что Запад ранее осудил президентские выборы в РФ, но нельзя отрицать огромный уровень поддержки у главы страны. Таблоид The Mirror выпустил материал с заголовком о том, что во время инаугурации Владимир Путин выступил «с леденящей душу угрозой Западу». Это напугало читателей СМИ. Однако российский глава просто заявил, что страна преодолеет все трудности и реализует свои мечты. Он отметил, что с помощью единства всех россиян РФ победит во всех мировых вызовах. Новость по теме Что пообещал Путин россиянам на церемонии инаугурации: главные заявления Южнокорейское агентство Yonhap особо выделило слова Владимира Путина во время инаугурации о готовности к диалогу с Западом на равных и сплоченности России. Также агентство отметило заявление о стремлении страны к продолжению сотрудничества с партнерами для построения многополярного мира. Директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван добавил, что Путин в своей речи продемонстрировал уверенность в развитии спецоперации в выгодном для РФ ключе. В свою очередь, поддержка главы России на президентских выборах дает понять, что в стране нет проблем с единством граждан, передает Yonhap. Издание Politico написало об изменениях в правительстве России после инаугурации. Основательница аналитической компании R. Politik Татьяна Становая предположила, что любые изменения, которые произведет Путин, будут быстрыми и ограниченными. по ее словам, это позволит обеспечить беспрерывную работу чиновников. Издание Al-Ain из Объединенных Арабских Эмиратов назвало церемонию инаугурации «роскошной и впечатляющей». Там отметили, что в этот день все взгляды прикованы к Москве. В свою очередь, китайский телеканал CCTV сообщил о завершении церемонии назначения Путина на пост президента РФ. В этом СМИ также напомнили, что шесть лет назад глава России заявил, что его смысл жизни состоит в том, чтобы посвятить всего себя стране. «Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего», — передает телеканал слова Путина. Какие иностранные президенты поздравили Путина Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага поздравил в своем telegram-канале Владимира Путина с назначением на пост президента. Он также отметил, что верит в хорошие двусторонние отношения с Россией;

Владимира Путина с назначением на пост президента. Он также отметил, что верит в хорошие двусторонние отношения с Россией; Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян направил поздравления Путину. В своем сообщении он добавил, что Арабские Эмираты стремятся к работе с международными партнерами для укрепления глобального диалога, передает Aletihad News ;

; Поздравил лидера России и глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба. Он отметил, что рад присутствовать в этот день в РФ. Его визит свидетельствует об укреплении и дальнейшем сотрудничестве в двусторонних отношениях во всех направлениях со страной, заявил Кабба во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, трансляция проходила на youtube-канале ведомства;

ведомства; Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравления Путину. По его словам, символично то, что инаугурация проходит в преддверии Дня Победы. Также он отметил высокий уровень доверия россиян к главе России, передает ТАСС информацию из пресс-службы президента Абхазии;

Кроме того, король и наследный принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа направил Путину телеграмму со словами поздравления. Он пожелал российскому лидеру успехов в исполнении своих обязанностей на посту. Также Аль Халифа высоко оценил отношения Бахрейна и РФ и заявил о продолжении сотрудничества со страной, передает Bahrain News Agency . Заявление Госдепартамента США США не стали отправлять представителя на инаугурационную церемонию Путина. Но, несмотря на это, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что Штаты признают легитимность Владимира Путина на посту президента России. Он воздержался от комментариев по поводу того, является ли данное решение формой бойкота с американской стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 7 мая в 12:00 по московскому времени прошла инаугурация Владимира Путина на пост президента. На ней присутствовали множество представителей зарубежных государств, а иностранные СМИ освещали церемонию для своих читателей. URA.RU рассказывает, как западные лидеры и СМИ отреагировали на инаугурацию Путина. Телеканал Sky News посвятил церемонии назначения Путина на пост президента целый репортаж. Также и корреспондент телеканала в Москве Айвор Беннетт заявил, что Запад ранее осудил президентские выборы в РФ, но нельзя отрицать огромный уровень поддержки у главы страны. Таблоид The Mirror выпустил материал с заголовком о том, что во время инаугурации Владимир Путин выступил «с леденящей душу угрозой Западу». Это напугало читателей СМИ. Однако российский глава просто заявил, что страна преодолеет все трудности и реализует свои мечты. Он отметил, что с помощью единства всех россиян РФ победит во всех мировых вызовах. Южнокорейское агентство Yonhap особо выделило слова Владимира Путина во время инаугурации о готовности к диалогу с Западом на равных и сплоченности России. Также агентство отметило заявление о стремлении страны к продолжению сотрудничества с партнерами для построения многополярного мира. Директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван добавил, что Путин в своей речи продемонстрировал уверенность в развитии спецоперации в выгодном для РФ ключе. В свою очередь, поддержка главы России на президентских выборах дает понять, что в стране нет проблем с единством граждан, передает Yonhap. Издание Politico написало об изменениях в правительстве России после инаугурации. Основательница аналитической компании R. Politik Татьяна Становая предположила, что любые изменения, которые произведет Путин, будут быстрыми и ограниченными. по ее словам, это позволит обеспечить беспрерывную работу чиновников. Издание Al-Ain из Объединенных Арабских Эмиратов назвало церемонию инаугурации «роскошной и впечатляющей». Там отметили, что в этот день все взгляды прикованы к Москве. В свою очередь, китайский телеканал CCTV сообщил о завершении церемонии назначения Путина на пост президента РФ. В этом СМИ также напомнили, что шесть лет назад глава России заявил, что его смысл жизни состоит в том, чтобы посвятить всего себя стране. США не стали отправлять представителя на инаугурационную церемонию Путина. Но, несмотря на это, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что Штаты признают легитимность Владимира Путина на посту президента России. Он воздержался от комментариев по поводу того, является ли данное решение формой бойкота с американской стороны.