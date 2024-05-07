В Кургане фирма по доставке еды повысила выручку до 181 млн рублей

Курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Выручка ООО „Белые ручки“ увеличилась с 147 млн рублей (2022 г.) до 181 млн рублей за 2023 год. Чистая прибыль компании выросла на 35% за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС.
Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. На пищевом производстве трудятся 28 сотрудников, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Белые ручки» по теме публикации. Ответ ожидается.
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Курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Белые ручки“ увеличилась с 147 млн рублей (2022 г.) до 181 млн рублей за 2023 год. Чистая прибыль компании выросла на 35% за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. На пищевом производстве трудятся 28 сотрудников, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Белые ручки» по теме публикации. Ответ ожидается.