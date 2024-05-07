07 мая 2024

В Кургане фирма по доставке еды повысила выручку до 181 млн рублей

В Кургане фирма «Белые ручки» резко увеличила выручку на доставке еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург, завтрак, еда, cafe 36
Компания по доставке готовых обедов нарастила выручку за 2023 год Фото:

Курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Выручка ООО „Белые ручки“ увеличилась с 147 млн рублей (2022 г.) до 181 млн рублей за 2023 год. Чистая прибыль компании выросла на 35% за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС.

Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. На пищевом производстве трудятся 28 сотрудников, отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Белые ручки» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Белые ручки“ увеличилась с 147 млн рублей (2022 г.) до 181 млн рублей за 2023 год. Чистая прибыль компании выросла на 35% за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. На пищевом производстве трудятся 28 сотрудников, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Белые ручки» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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