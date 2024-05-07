07 мая 2024

Бастрыкин потребовал наказать самокатчиков, сбивших девушку в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту травмирования челябинки подростками на электросамокатах Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту травмирования челябинки подростками на электросамокатах. Руководитель ведомства подчеркнул, что виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности.

«В информационный центр СК России „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинска. Она сообщила, что в апреле 2024 года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку. Она упала и получила травму ноги, ей потребовалась госпитализация и оперативное вмешательство», — сообщают в Следственном комитете РФ.

При этом школьники скрылись, не оказав помощи пострадавшей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя регионального отдела ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах и результатах расследования инцидента.

Ранее Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования ДТП в Магнитогорске, при котором подросток на электросамокате врезался в коляску с новорожденным ребенком. Случай произошел 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки».

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту травмирования челябинки подростками на электросамокатах. Руководитель ведомства подчеркнул, что виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности. «В информационный центр СК России „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинска. Она сообщила, что в апреле 2024 года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку. Она упала и получила травму ноги, ей потребовалась госпитализация и оперативное вмешательство», — сообщают в Следственном комитете РФ. При этом школьники скрылись, не оказав помощи пострадавшей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя регионального отдела ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах и результатах расследования инцидента. Ранее Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования ДТП в Магнитогорске, при котором подросток на электросамокате врезался в коляску с новорожденным ребенком. Случай произошел 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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