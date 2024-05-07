Экономика За год челябинцы принесли в банки на 22% больше денег 08 мая 2024 в 10:02 Размер текста - 17 + Челябинцы увеличили накопления в банках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За год жители Челябинской области увеличили свои депозиты на 22%. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, к 1 апреля граждане разместили 706 млрд рублей. «На 1 апреля жители региона разместили на срочных вкладах и текущих счетах, если не считать счета эскроу, 706 млрд рублей. За год объем средств увеличился на 21,5%», — проинформировали в Банке России. По данным регулятора, ставки по депозитам в регионе выросли вдвое за последний год, следуя за ключевой ставкой. Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны на начало апреля достигла 14,8% годовых. При этом большинство средств жители области продолжили хранить в рублях. На долю национальной валюты прошлось почти 96% от общего объема сбережений, или 30 млрд рублей. С февраля 2024 года банки обязали напоминать клиентам о скором окончании срока депозита. Это нововведение призвано помочь вкладчикам своевременно принимать решения относительно их накоплений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За год жители Челябинской области увеличили свои депозиты на 22%. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, к 1 апреля граждане разместили 706 млрд рублей. «На 1 апреля жители региона разместили на срочных вкладах и текущих счетах, если не считать счета эскроу, 706 млрд рублей. За год объем средств увеличился на 21,5%», — проинформировали в Банке России. По данным регулятора, ставки по депозитам в регионе выросли вдвое за последний год, следуя за ключевой ставкой. Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны на начало апреля достигла 14,8% годовых. При этом большинство средств жители области продолжили хранить в рублях. На долю национальной валюты прошлось почти 96% от общего объема сбережений, или 30 млрд рублей. С февраля 2024 года банки обязали напоминать клиентам о скором окончании срока депозита. Это нововведение призвано помочь вкладчикам своевременно принимать решения относительно их накоплений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям