В Госавтоинспекции ХМАО рассказали, какие дороги перекроют на 9 мая

Город и два поселка в ХМАО перекроют дороги на празднование Дня Победы

08 мая 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

ГАИ ХМАО предупредило о перекрытии дорог на 9 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район) перекроют участки дорог на период празднования Дня Победы. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем tg-канале. «[В День Победы] будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры. В Междуреченском с шести до восьми часов утра будут перекрыты улица Волгоградская от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 закроют часть улицы Мира: участок от улицы Ленина до улицы Попова. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте перекроют дороги в День Победы. Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район) перекроют участки дорог на период празднования Дня Победы. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем tg-канале. «[В День Победы] будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры. В Междуреченском с шести до восьми часов утра будут перекрыты улица Волгоградская от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 закроют часть улицы Мира: участок от улицы Ленина до улицы Попова. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте перекроют дороги в День Победы. Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта.