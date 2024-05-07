07 мая 2024

В Госавтоинспекции ХМАО рассказали, какие дороги перекроют на 9 мая

Город и два поселка в ХМАО перекроют дороги на празднование Дня Победы
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
ГАИ ХМАО предупредило о перекрытии дорог на 9 мая Фото:

В Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район) перекроют участки дорог на период празднования Дня Победы. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем tg-канале.

«[В День Победы] будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры.

В Междуреченском с шести до восьми часов утра будут перекрыты улица Волгоградская от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 закроют часть улицы Мира: участок от улицы Ленина до улицы Попова.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте перекроют дороги в День Победы. Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта.

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В Югорске, Березово и Междуреченском (Кондинский район) перекроют участки дорог на период празднования Дня Победы. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем tg-канале. «[В День Победы] будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Березовский район, п. г. т. Березово с 09:30 —12:00. Ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина; ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина», — сообщает Госавтоинспекция Югры. В Междуреченском с шести до восьми часов утра будут перекрыты улица Волгоградская от дома №12 до пересечения с улицей Толстого. С девяти до десяти утра будет ограничено движение по улицам Гагарина — Сибирская — Ленина — Толстого — Гагарина. В Югорске с девяти утра до 15:00 закроют часть улицы Мира: участок от улицы Ленина до улицы Попова. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте перекроют дороги в День Победы. Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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