В Сургуте перекроют дороги в из-за праздничного шествия в День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) перекроют дороги из-за празднования Дня Победы. Из-за перекрытия изменятся маршруты движения общественного транспорта: автобусы будут объезжать перекрытые участки.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 годов, 9 и 10 мая 2024 года будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Изменятся маршруты движения автобусов № 10, 26, 28, 28 «А», 31, 37, 45, 47, 61, 77, 99, 107, 110, 111, 112, 114, 115,116.

Для проведения праздничного шествия 9 мая с 09:00 до 19:30 часов перекроют следующие участки:

— улица Энгельса: от Гагарина до Энергетиков;

— улица Университетская: Энергетиков до Ленина;

— по проспекту Ленина: Рабочей до Университетской;

— по улице Гагарина: от Энгельса до Энергетиков;

— по проезду Советов: здания № 8 по ул. Энгельса до ул. Республик;

— по улице Республики: от проезда Советов до ул. Энгельса.

10 мая с 11:00 до 15:00 часов будут закрыта улица Университетская от проспекта Ленина до ул. Каролинского.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте перекроют дороги из-за ремонта. Власти планируют обновить участки по улице Югорской, проспекту Комсомольскому и Нефтеюганскому шоссе.

Перекрытие дорог в Сургуте 9 мая Фото: URA.RU

Перекрытие дорог в Сургуте 10 мая Фото: URA.RU