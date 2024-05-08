Китай поздравил Путина с новым президентским сроком

Президент Владимир Путин планирует поездку в Пекин
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Китай поздравил президента России Владимира Путина с вступлением в должность. Поздравление передает МИД Китайской народной республики.
«Китай поздравляет Путина с вступлением в должность президента России. Отношения двух стран поддерживают здоровое и стабильное развитие», — передает сообщение МИД Китая РИА Новости.
Инаугурация Путина прошла 7 мая. Планируется, что визит в Пекин будет его первой международной поездкой со вступлением на новый срок. Как писало Bloomberg, визит запланирован на 15—16 мая. Кремль пока конкретных дат не называл.
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