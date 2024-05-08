В мире Азия Китай поздравил Путина с новым президентским сроком 08 мая 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Президент Владимир Путин планирует поездку в Пекин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Китай поздравил президента России Владимира Путина с вступлением в должность. Поздравление передает МИД Китайской народной республики. «Китай поздравляет Путина с вступлением в должность президента России. Отношения двух стран поддерживают здоровое и стабильное развитие», — передает сообщение МИД Китая РИА Новости. Инаугурация Путина прошла 7 мая. Планируется, что визит в Пекин будет его первой международной поездкой со вступлением на новый срок. Как писало Bloomberg, визит запланирован на 15—16 мая. Кремль пока конкретных дат не называл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Китай поздравил президента России Владимира Путина с вступлением в должность. Поздравление передает МИД Китайской народной республики. «Китай поздравляет Путина с вступлением в должность президента России. Отношения двух стран поддерживают здоровое и стабильное развитие», — передает сообщение МИД Китая РИА Новости. Инаугурация Путина прошла 7 мая. Планируется, что визит в Пекин будет его первой международной поездкой со вступлением на новый срок. Как писало Bloomberg, визит запланирован на 15—16 мая. Кремль пока конкретных дат не называл. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям