Bloomberg раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

Bloomberg: Путин посетит Китай 15—16 мая

03 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин планирует посетить Китай чуть более, чем через неделю после начала инаугурации Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля. «Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации. В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360 . Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля. «Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации. В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности.