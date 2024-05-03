Bloomberg: Путин посетит Китай 15—16 мая

Владимир Путин планирует посетить Китай чуть более, чем через неделю после начала инаугурацииФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля.
«Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации.
В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности.
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Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля. «Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации. В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности.