Bloomberg раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

Bloomberg: Путин посетит Китай 15—16 мая
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Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир,  stock
Владимир Путин планирует посетить Китай чуть более, чем через неделю после начала инаугурации Фото:

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля.

«Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации.

В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности.

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Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с официальным визитом 15—16 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с планами Кремля. «Визит запланирован на 15—16 мая», — говорится в материале агентства. Отмечается, что даты могут немного измениться, но даже если они изменятся, поездка Путина станет первым визитом за границу после его инаугурации. В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в повестке переговоров лидеров России и Китая во время визита Путина будут вопросы международной и региональной безопасности.
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