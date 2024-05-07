В День Победы в Перми изменят маршруты городского транспорта

08 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Из-за Парада Победы в центре Перми на время перекроют часть улиц Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В День Победы, 9 мая, в Перми на время будет перекрыто движение на участках центральных улиц. Также в краевой столице изменится расписание работы общественного транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, в том числе, торжественным прохождением войск по Октябрьской площади. «9 мая будет закрыто движение транспорта с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади, а также с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Также с 06:00 будет закрыто движение транспорта, в том числе и трамваев. Участки — Куйбышева от Петропавловской до Пермской; четная сторона Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по улице Советской); улица Ленина от Борчанинова до Газеты „Звезда“. Движение трамваев на этих участках возобновится в 13:00, а движение личного транспорта — в 14:00», — сообщает сайт мэрии Перми. Также 9 мая с 05:00 до 14:00 автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77, №81 будут следовать в объезд перекрываемого участка по улице Революции. Автобус №51 проследует в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой маршрутов №10 и №72 станет «Универсам», а для маршрутов №41 и №60 — остановка «Улица Попова». Трамвайное движение по улицам Петропавловской и Ленина 9 мая будет закрыто с 06:00 до 13:00. На время перекрытия маршрут №4 будет курсировать сообщением «Висим — Велта», маршрут №7 «ВРЗ — Разгуляй». Остальные маршруты трамваев продолжат работать без изменений. Подробная информация о работе городского общественного транспорта представлена сайте МКУ «Гортранс», а также в группах «Пермский транспорт» в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы, 9 мая, в Перми на время будет перекрыто движение на участках центральных улиц. Также в краевой столице изменится расписание работы общественного транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, в том числе, торжественным прохождением войск по Октябрьской площади. «9 мая будет закрыто движение транспорта с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади, а также с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Также с 06:00 будет закрыто движение транспорта, в том числе и трамваев. Участки — Куйбышева от Петропавловской до Пермской; четная сторона Комсомольского проспекта от Петропавловской до Монастырской (без остановки движения по улице Советской); улица Ленина от Борчанинова до Газеты „Звезда“. Движение трамваев на этих участках возобновится в 13:00, а движение личного транспорта — в 14:00», — сообщает сайт мэрии Перми. Также 9 мая с 05:00 до 14:00 автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77, №81 будут следовать в объезд перекрываемого участка по улице Революции. Автобус №51 проследует в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой маршрутов №10 и №72 станет «Универсам», а для маршрутов №41 и №60 — остановка «Улица Попова». Трамвайное движение по улицам Петропавловской и Ленина 9 мая будет закрыто с 06:00 до 13:00. На время перекрытия маршрут №4 будет курсировать сообщением «Висим — Велта», маршрут №7 «ВРЗ — Разгуляй». Остальные маршруты трамваев продолжат работать без изменений. Подробная информация о работе городского общественного транспорта представлена сайте МКУ «Гортранс», а также в группах «Пермский транспорт» в социальных сетях.