Президент Сирии поздравил Путина с инаугурацией

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Башар Асад (на фото слева) поздравил Владимира Путина (на фото справа) со вступлением в должность Фото:

Президент Сирии Башар Асад поздравил президент России Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом сообщили РИА Новости.

«Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность президента», — говорится в СМИ. По словам Издания, сирийский лидер уверен, что под руководством Путина, страна будет процветать.

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Президент Сирии Башар Асад поздравил президент России Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом сообщили РИА Новости. «Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность президента», — говорится в СМИ. По словам Издания, сирийский лидер уверен, что под руководством Путина, страна будет процветать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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