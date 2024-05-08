Президент Сирии поздравил Путина с инаугурацией

Башар Асад (на фото слева) поздравил Владимира Путина (на фото справа) со вступлением в должность
Президент Сирии Башар Асад поздравил президент России Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом сообщили РИА Новости.
«Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность президента», — говорится в СМИ. По словам Издания, сирийский лидер уверен, что под руководством Путина, страна будет процветать.
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