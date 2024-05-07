В Лабытнанги (ЯНАО) привезли капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана. Об этом в своем telegram-канале написала глава города Марина Трескова.
«Прежде чем попасть в Лабытнанги, священный огонь, хранящий память о героических защитниках Сталинграда, прошел путь в 4 тысячи километров, поделившись теплом с 8 субъектами Российской Федерации», — рассказала Трескова. Слияние вечного огня на городской площади с частицей пламени из Волгограда провел ветеран боевых действий Нуржан Жапаров.
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В Лабытнанги (ЯНАО) привезли капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана. Об этом в своем telegram-канале написала глава города Марина Трескова. «Прежде чем попасть в Лабытнанги, священный огонь, хранящий память о героических защитниках Сталинграда, прошел путь в 4 тысячи километров, поделившись теплом с 8 субъектами Российской Федерации», — рассказала Трескова. Слияние вечного огня на городской площади с частицей пламени из Волгограда провел ветеран боевых действий Нуржан Жапаров. Ранее URA.RU сообщало о том, что в День Победы на Ямале не будут запускать праздничные салюты. 9 мая в городах региона запланированы митинги и возложение цветов.