07 мая 2024

На Ямал привезли огонь с Мамаева кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Мамаев курган. Волгоград, родина мать, мамаев курган, площадь стоять насмерть
Вечный огонь с Мамаева кургана доставили в Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) привезли капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана. Об этом в своем telegram-канале написала глава города Марина Трескова.

«Прежде чем попасть в Лабытнанги, священный огонь, хранящий память о героических защитниках Сталинграда, прошел путь в 4 тысячи километров, поделившись теплом с 8 субъектами Российской Федерации», — рассказала Трескова. Слияние вечного огня на городской площади с частицей пламени из Волгограда провел ветеран боевых действий Нуржан Жапаров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в День Победы на Ямале не будут запускать праздничные салюты. 9 мая в городах региона запланированы митинги и возложение цветов.

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В Лабытнанги (ЯНАО) привезли капсулу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана. Об этом в своем telegram-канале написала глава города Марина Трескова. «Прежде чем попасть в Лабытнанги, священный огонь, хранящий память о героических защитниках Сталинграда, прошел путь в 4 тысячи километров, поделившись теплом с 8 субъектами Российской Федерации», — рассказала Трескова. Слияние вечного огня на городской площади с частицей пламени из Волгограда провел ветеран боевых действий Нуржан Жапаров. Ранее URA.RU сообщало о том, что в День Победы на Ямале не будут запускать праздничные салюты. 9 мая в городах региона запланированы митинги и возложение цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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