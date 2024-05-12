12 мая 2024
11 мая 2024

Utair запускает новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, самолет, туман, ютэйр
Самолеты будут летать три раза в неделю Фото:

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канала лоукостера.

«С 5 июня Utair начинает выполнять полеты из Нижневартовска в Сочи. Три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям», — указано в сообщении.

Вылет из Нижневартовска запланированы на вторник, пятницу и воскресенье. Вылететь из Сочи в столицу Самотлора можно будет в среду, пятницу и воскресенье.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair открывает 60 направлений полетов из ХМАО. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима.

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Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канала лоукостера. «С 5 июня Utair начинает выполнять полеты из Нижневартовска в Сочи. Три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям», — указано в сообщении. Вылет из Нижневартовска запланированы на вторник, пятницу и воскресенье. Вылететь из Сочи в столицу Самотлора можно будет в среду, пятницу и воскресенье. Ранее URA.RU сообщало, что Utair открывает 60 направлений полетов из ХМАО. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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