Utair запускает новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи

Самолеты будут летать три раза в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канала лоукостера.

«С 5 июня Utair начинает выполнять полеты из Нижневартовска в Сочи. Три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям», — указано в сообщении.

Вылет из Нижневартовска запланированы на вторник, пятницу и воскресенье. Вылететь из Сочи в столицу Самотлора можно будет в среду, пятницу и воскресенье.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair открывает 60 направлений полетов из ХМАО. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима.