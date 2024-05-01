01 мая 2024
30 апреля 2024

Utair откроет 60 направлений полетов из ХМАО. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины. Сургут, utair, ютэир, ютэйр
Летом самолеты Utair будут летать из 10 городов ХМАО Фото:

К началу лета югорская компания Utair запустит в ХМАО рейсы по 60 маршрутам. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима.

«В весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты из городов Ханты-Мансийского автономного округа по 60 маршрутам, при этом 14 из них — внутри региона. К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи, в Минеральные Воды, в Москву. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании.

Направления полетов Utair из городов ХМАО в весенне-летний сезон:

  • из Ханты-Мансийска — в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву,
  • из Нижневартовска — в Нягань, Омск, Тюмень, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Челябинск;
  • из Сургута — в Анталью, Баку, Барнаул, Белоярский, Бишкек, Горно-Алтайск, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Курган, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Томск, Тюмень, Урай, Уфу, Фергану, Ханты-Мансийск, Худжанд, Челябинск;
  • из Белоярского — в Нягань, Советский, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск;
  • из Березово — в Игрим, Нягань, Ханты-Мансийск;
  • из Игрима — в Березово, Ханты-Мансийск;
  • из Когалыма — в Москву, Пермь;
  • из Нижневартовска — в Екатеринбург, Москву, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск;
  • из Нягани — в Белоярский, Березово, Екатеринбург, Нижневартовск, Тюмень, Ханты-Мансийск;
  • из Советского — в Белоярский, Ханты-Мансийск;
  • из Урая — в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск.

Также новые полеты из ХМАО запустила компания Azur. Самолеты авиакомпании в мае начали летать из Сургута в Анталью.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро».

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К началу лета югорская компания Utair запустит в ХМАО рейсы по 60 маршрутам. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима. «В весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты из городов Ханты-Мансийского автономного округа по 60 маршрутам, при этом 14 из них — внутри региона. К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи, в Минеральные Воды, в Москву. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании. Направления полетов Utair из городов ХМАО в весенне-летний сезон: Также новые полеты из ХМАО запустила компания Azur. Самолеты авиакомпании в мае начали летать из Сургута в Анталью. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро».
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