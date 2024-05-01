Utair откроет 60 направлений полетов из ХМАО. Список

02 мая 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Летом самолеты Utair будут летать из 10 городов ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU К началу лета югорская компания Utair запустит в ХМАО рейсы по 60 маршрутам. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима. «В весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты из городов Ханты-Мансийского автономного округа по 60 маршрутам, при этом 14 из них — внутри региона. К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи, в Минеральные Воды, в Москву. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании. Направления полетов Utair из городов ХМАО в весенне-летний сезон: из Ханты-Мансийска — в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву,

из Нижневартовска — в Нягань, Омск, Тюмень, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Челябинск;

из Сургута — в Анталью, Баку, Барнаул, Белоярский, Бишкек, Горно-Алтайск, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Курган, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Томск, Тюмень, Урай, Уфу, Фергану, Ханты-Мансийск, Худжанд, Челябинск;

из Белоярского — в Нягань, Советский, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск;

из Березово — в Игрим, Нягань, Ханты-Мансийск;

из Игрима — в Березово, Ханты-Мансийск;

из Когалыма — в Москву, Пермь;

из Нижневартовска — в Екатеринбург, Москву, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск;

из Нягани — в Белоярский, Березово, Екатеринбург, Нижневартовск, Тюмень, Ханты-Мансийск;

из Советского — в Белоярский, Ханты-Мансийск;

из Урая — в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск. Также новые полеты из ХМАО запустила компания Azur. Самолеты авиакомпании в мае начали летать из Сургута в Анталью. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К началу лета югорская компания Utair запустит в ХМАО рейсы по 60 маршрутам. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима. «В весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты из городов Ханты-Мансийского автономного округа по 60 маршрутам, при этом 14 из них — внутри региона. К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи, в Минеральные Воды, в Москву. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку», — сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании. Направления полетов Utair из городов ХМАО в весенне-летний сезон: Также новые полеты из ХМАО запустила компания Azur. Самолеты авиакомпании в мае начали летать из Сургута в Анталью. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро».