В Челябинске из-за холодов отложили отключение горячей воды

В Челябинске изменили сроки первых опрессовок и-за вернувшейся в регион холодной погоды. Об этом сообщили 8 мая URA.RU в мэрии города.
«Управлением ЖКХ принято решение о переносе даты начала гидравлических испытаний. Запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая. С обновленным графиком можно ознакомиться здесь», — пояснили в пресс-службе мэрии.
С 9 мая в Челябинской области ожидаются штормовой ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег. При этом ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, а днем не превысит 6-11 градусов. В некоторых городах и районах пришлось даже заново начать отопительный сезон.
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