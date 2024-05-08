В Челябинске из-за холодов отложили отключение горячей воды

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Власти сочли, что в Челябинске будет слишком холодно для отключения ГВС Фото:

В Челябинске изменили сроки первых опрессовок и-за вернувшейся в регион холодной погоды. Об этом сообщили 8 мая URA.RU в мэрии города.

«Управлением ЖКХ принято решение о переносе даты начала гидравлических испытаний. Запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая. С обновленным графиком можно ознакомиться здесь», — пояснили в пресс-службе мэрии.

С 9 мая в Челябинской области ожидаются штормовой ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег. При этом ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, а днем не превысит 6-11 градусов. В некоторых городах и районах пришлось даже заново начать отопительный сезон.

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В Челябинске изменили сроки первых опрессовок и-за вернувшейся в регион холодной погоды. Об этом сообщили 8 мая URA.RU в мэрии города. «Управлением ЖКХ принято решение о переносе даты начала гидравлических испытаний. Запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая. С обновленным графиком можно ознакомиться здесь», — пояснили в пресс-службе мэрии. С 9 мая в Челябинской области ожидаются штормовой ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег. При этом ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, а днем не превысит 6-11 градусов. В некоторых городах и районах пришлось даже заново начать отопительный сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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