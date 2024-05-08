Мосгорсуд поставил точку в вопросе ареста замминистра Иванова. Видео

Мосгорсуд оставил замминистра Иванова под стражей
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов остается под стражей до 23 июня 2024 года Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Его обвиняют в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова», — передает пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Отмечается, что экс-заместитель останется под стражей до 23 июня 2024 года. Отмечается, что защита будет обжаловать данное решение, передает РИА Новости.

Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что защита пыталась добиться смягчения приговора. Иванова хотели оставить под домашним арестом.

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Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Его обвиняют в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы. «Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова», — передает пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Отмечается, что экс-заместитель останется под стражей до 23 июня 2024 года. Отмечается, что защита будет обжаловать данное решение, передает РИА Новости. Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что защита пыталась добиться смягчения приговора. Иванова хотели оставить под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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