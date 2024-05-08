Губернатор Текслер предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в сети. Фото

Алексей Текслер предложил делиться фотографиями бессмертного полка в сети
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День Победы. Челябинск, текслер алексей, празднование 9 мая
Алексей Текслер поделился фотографиями из своего семейного архива Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер поделился фотографиями своего деда-фронтовика и фотографией деда своей супруги Ирины Текслер, также сражавшегося на войне. Глава региона напомнил о том, что шествия бессмертного полка завтра не будет, и предложил делиться фотографиями в соцсетях.

«На моей груди значок с фотографией деда, на машине его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор предложил вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он напомнил, о том, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.

Глава региона напомнил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у нас общая
Глава региона напомнил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у нас общая
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Челябинский губернатор Алексей Текслер поделился фотографиями своего деда-фронтовика и фотографией деда своей супруги Ирины Текслер, также сражавшегося на войне. Глава региона напомнил о том, что шествия бессмертного полка завтра не будет, и предложил делиться фотографиями в соцсетях. «На моей груди значок с фотографией деда, на машине его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор предложил вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он напомнил, о том, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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