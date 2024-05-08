Губернатор Текслер предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в сети. Фото

Алексей Текслер предложил делиться фотографиями бессмертного полка в сети

08 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поделился фотографиями из своего семейного архива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер поделился фотографиями своего деда-фронтовика и фотографией деда своей супруги Ирины Текслер, также сражавшегося на войне. Глава региона напомнил о том, что шествия бессмертного полка завтра не будет, и предложил делиться фотографиями в соцсетях. «На моей груди значок с фотографией деда, на машине его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор предложил вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он напомнил, о том, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая. Глава региона напомнил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у нас общая Фото: telegram-канал Алексей Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер поделился фотографиями своего деда-фронтовика и фотографией деда своей супруги Ирины Текслер, также сражавшегося на войне. Глава региона напомнил о том, что шествия бессмертного полка завтра не будет, и предложил делиться фотографиями в соцсетях. «На моей груди значок с фотографией деда, на машине его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор предложил вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он напомнил, о том, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.