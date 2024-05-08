Челябинский губернатор Алексей Текслер поделился фотографиями своего деда-фронтовика и фотографией деда своей супруги Ирины Текслер, также сражавшегося на войне. Глава региона напомнил о том, что шествия бессмертного полка завтра не будет, и предложил делиться фотографиями в соцсетях.
«На моей груди значок с фотографией деда, на машине его портрет и портрет деда моей супруги. Анатолий Михайлович Зотов и Ефим Леонтьевич Матяш. Наши герои, наш Бессмертный полк. Истории их фронтового пути мы храним в нашей семье, рассказываем сыну. Когда-нибудь и он расскажет своим детям, а они — своим», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор предложил вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он напомнил, о том, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.
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