В новых парках Кургана планируют построить кафе. Карта

13 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Бизнесменам предлагают создать кафе в новых парках Кургана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В новых парках в микрорайонах Рябково и Заозерный планируют создать кафе и прокат товаров для отдыха. Об этом сообщает городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. «Есть возможность разместить кафе и прокат товаров для отдыха на площадках в в районе остановки „Лесопарковая“ экопарка „Рябковский“ и в районе входа в ландшафтный парк в 4 микрорайоне Заозерного», — говорится в сообщении. Также в экопарке планируется размещение продовольственных и непродовольственных товаров. Территории под размещение объектов размещены на аукционы. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят речной порт с плавающим кафе на берегу Тобола. Там планируются катания на лодках и катамаранах с проведением экскурсий по воде. Также в регионе построят новые базы отдыха, глэмпинги и экопарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новых парках в микрорайонах Рябково и Заозерный планируют создать кафе и прокат товаров для отдыха. Об этом сообщает городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. «Есть возможность разместить кафе и прокат товаров для отдыха на площадках в в районе остановки „Лесопарковая“ экопарка „Рябковский“ и в районе входа в ландшафтный парк в 4 микрорайоне Заозерного», — говорится в сообщении. Также в экопарке планируется размещение продовольственных и непродовольственных товаров. Территории под размещение объектов размещены на аукционы. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят речной порт с плавающим кафе на берегу Тобола. Там планируются катания на лодках и катамаранах с проведением экскурсий по воде. Также в регионе построят новые базы отдыха, глэмпинги и экопарки.