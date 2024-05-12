12 мая 2024
11 мая 2024

В новых парках Кургана планируют построить кафе. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бар, кафе, бариста, ресторан, приготовление напитка
Бизнесменам предлагают создать кафе в новых парках Кургана Фото:

В новых парках в микрорайонах Рябково и Заозерный планируют создать кафе и прокат товаров для отдыха. Об этом сообщает городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли.

«Есть возможность разместить кафе и прокат товаров для отдыха на площадках в в районе остановки „Лесопарковая“ экопарка „Рябковский“ и в районе входа в ландшафтный парк в 4 микрорайоне Заозерного», — говорится в сообщении. Также в экопарке планируется размещение продовольственных и непродовольственных товаров.

Территории под размещение объектов размещены на аукционы. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят речной порт с плавающим кафе на берегу Тобола. Там планируются катания на лодках и катамаранах с проведением экскурсий по воде. Также в регионе построят новые базы отдыха, глэмпинги и экопарки.

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В новых парках в микрорайонах Рябково и Заозерный планируют создать кафе и прокат товаров для отдыха. Об этом сообщает городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. «Есть возможность разместить кафе и прокат товаров для отдыха на площадках в в районе остановки „Лесопарковая“ экопарка „Рябковский“ и в районе входа в ландшафтный парк в 4 микрорайоне Заозерного», — говорится в сообщении. Также в экопарке планируется размещение продовольственных и непродовольственных товаров. Территории под размещение объектов размещены на аукционы. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят речной порт с плавающим кафе на берегу Тобола. Там планируются катания на лодках и катамаранах с проведением экскурсий по воде. Также в регионе построят новые базы отдыха, глэмпинги и экопарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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