07 мая 2024

В Кургане показали, как будет выглядеть речной порт с плавающим кафе. Фото

В Курганской области построят речной порт и новые базы отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , лодочная станция, катамаран
В Кургане построят речной порт на набережной Тобола Фото:

В Кургане планируют построить речной порт «Маяк» на берегу Тобола для катаний на лодках и катамаранах. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также в регионе появятся новые базы отдыха и экопарки.

«Лодочный причал в Кургане на берегу Тобола с помощью мер поддержки предприниматель хочет превратить в речной порт „Маяк“. Областные средства пойдут на закупку лодок и катамаранов. А в планах предпринимателя — создание кафе на понтонах и развитие экскурсионных маршрутов на воде», — говорится в сообщении.

Также в Белозерском округе на озере Ачикуль планируют открыть новый экопарк. На его территориию уже завезли лежаки, установлены туалеты и баня. Идет строительство историко-культурного полиса «Солнце Белозерья», базы «Лесник» в деревне Редькино. В планах установка четырех глэмпингов на 20 мест, веревочный городок для детей, беседки и мангальные зоны.

В поселке Увал построят базу отдыха. В Катайске и Шумихинском округе идет развитие уже существующих объектов: приобретены бани, модульный дом с террасой и беседкой, проведена очистка берега. На берегу реки Исеть в Шадринске помимо катамаранов и лодок установят уличный кинотеатр и надувной батут с детскими горками. Новые модульные дома появятся на базе отдыха «Остров» на Голубых озерах в Кургане и в санатории «Лесники».

В Кургане на берегу Тобола появится речной порт
В Кургане на берегу Тобола появится речной порт
Фото:
Также планируется размещение плавающего кафе
Также планируется размещение плавающего кафе
Фото:
В речном порту будут работать катеры, лодки и катамараны
В речном порту будут работать катеры, лодки и катамараны
Фото:
Фото:

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В Кургане планируют построить речной порт «Маяк» на берегу Тобола для катаний на лодках и катамаранах. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также в регионе появятся новые базы отдыха и экопарки. «Лодочный причал в Кургане на берегу Тобола с помощью мер поддержки предприниматель хочет превратить в речной порт „Маяк“. Областные средства пойдут на закупку лодок и катамаранов. А в планах предпринимателя — создание кафе на понтонах и развитие экскурсионных маршрутов на воде», — говорится в сообщении. Также в Белозерском округе на озере Ачикуль планируют открыть новый экопарк. На его территориию уже завезли лежаки, установлены туалеты и баня. Идет строительство историко-культурного полиса «Солнце Белозерья», базы «Лесник» в деревне Редькино. В планах установка четырех глэмпингов на 20 мест, веревочный городок для детей, беседки и мангальные зоны. В поселке Увал построят базу отдыха. В Катайске и Шумихинском округе идет развитие уже существующих объектов: приобретены бани, модульный дом с террасой и беседкой, проведена очистка берега. На берегу реки Исеть в Шадринске помимо катамаранов и лодок установят уличный кинотеатр и надувной батут с детскими горками. Новые модульные дома появятся на базе отдыха «Остров» на Голубых озерах в Кургане и в санатории «Лесники».
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© Служба новостей «URA.RU»
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