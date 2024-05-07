В Кургане планируют построить речной порт «Маяк» на берегу Тобола для катаний на лодках и катамаранах. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также в регионе появятся новые базы отдыха и экопарки.
«Лодочный причал в Кургане на берегу Тобола с помощью мер поддержки предприниматель хочет превратить в речной порт „Маяк“. Областные средства пойдут на закупку лодок и катамаранов. А в планах предпринимателя — создание кафе на понтонах и развитие экскурсионных маршрутов на воде», — говорится в сообщении.
Также в Белозерском округе на озере Ачикуль планируют открыть новый экопарк. На его территориию уже завезли лежаки, установлены туалеты и баня. Идет строительство историко-культурного полиса «Солнце Белозерья», базы «Лесник» в деревне Редькино. В планах установка четырех глэмпингов на 20 мест, веревочный городок для детей, беседки и мангальные зоны.
В поселке Увал построят базу отдыха. В Катайске и Шумихинском округе идет развитие уже существующих объектов: приобретены бани, модульный дом с террасой и беседкой, проведена очистка берега. На берегу реки Исеть в Шадринске помимо катамаранов и лодок установят уличный кинотеатр и надувной батут с детскими горками. Новые модульные дома появятся на базе отдыха «Остров» на Голубых озерах в Кургане и в санатории «Лесники».
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В Кургане планируют построить речной порт «Маяк» на берегу Тобола для катаний на лодках и катамаранах. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также в регионе появятся новые базы отдыха и экопарки. «Лодочный причал в Кургане на берегу Тобола с помощью мер поддержки предприниматель хочет превратить в речной порт „Маяк“. Областные средства пойдут на закупку лодок и катамаранов. А в планах предпринимателя — создание кафе на понтонах и развитие экскурсионных маршрутов на воде», — говорится в сообщении. Также в Белозерском округе на озере Ачикуль планируют открыть новый экопарк. На его территориию уже завезли лежаки, установлены туалеты и баня. Идет строительство историко-культурного полиса «Солнце Белозерья», базы «Лесник» в деревне Редькино. В планах установка четырех глэмпингов на 20 мест, веревочный городок для детей, беседки и мангальные зоны. В поселке Увал построят базу отдыха. В Катайске и Шумихинском округе идет развитие уже существующих объектов: приобретены бани, модульный дом с террасой и беседкой, проведена очистка берега. На берегу реки Исеть в Шадринске помимо катамаранов и лодок установят уличный кинотеатр и надувной батут с детскими горками. Новые модульные дома появятся на базе отдыха «Остров» на Голубых озерах в Кургане и в санатории «Лесники».