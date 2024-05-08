Кадыров заявил о неожиданном поведении пленных офицеров ВСУ

Кадыров: офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из плена

08 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил, что пленные украинские офицеры не хотят возвращаться домой в ходе обмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские офицеры, которые сейчас находятся в плену в Грозном, не хотят возвращаться домой. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров на выставке военной техники в Грозном. Его слова передают журналисты ТАСС. Глава Чечни подчеркнул, что офицеры Вооруженных сил Украины боятся, что по возвращению на родину их вновь отправят на фронт. Сейчас же они чувствуют себя в безопасности, находясь в плену, уточнил Кадыров. Кадыров неоднократно отмечал, что бойцы из чеченского батальона «Ахмат», которые сейчас действуют в зоне СВО на Украине, успешно захватывают в плен украинских солдат и офицеров. Недавно Кадыров подчеркнул, что готовит «особый сюрприз для шайтанов» в зоне СВО. Он говорил также, что спецоперацию нельзя ограничивать территорией Донбасса, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские офицеры, которые сейчас находятся в плену в Грозном, не хотят возвращаться домой. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров на выставке военной техники в Грозном. Его слова передают журналисты ТАСС. Глава Чечни подчеркнул, что офицеры Вооруженных сил Украины боятся, что по возвращению на родину их вновь отправят на фронт. Сейчас же они чувствуют себя в безопасности, находясь в плену, уточнил Кадыров. Кадыров неоднократно отмечал, что бойцы из чеченского батальона «Ахмат», которые сейчас действуют в зоне СВО на Украине, успешно захватывают в плен украинских солдат и офицеров. Недавно Кадыров подчеркнул, что готовит «особый сюрприз для шайтанов» в зоне СВО. Он говорил также, что спецоперацию нельзя ограничивать территорией Донбасса, передает RT.