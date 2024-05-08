Кадыров заявил о неожиданном поведении пленных офицеров ВСУ

Кадыров: офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из плена
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров сообщил, что пленные украинские офицеры не хотят возвращаться домой в ходе обмена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские офицеры, которые сейчас находятся в плену в Грозном, не хотят возвращаться домой. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров на выставке военной техники в Грозном. Его слова передают журналисты ТАСС. Глава Чечни подчеркнул, что офицеры Вооруженных сил Украины боятся, что по возвращению на родину их вновь отправят на фронт. Сейчас же они чувствуют себя в безопасности, находясь в плену, уточнил Кадыров.

Кадыров неоднократно отмечал, что бойцы из чеченского батальона «Ахмат», которые сейчас действуют в зоне СВО на Украине, успешно захватывают в плен украинских солдат и офицеров. Недавно Кадыров подчеркнул, что готовит «особый сюрприз для шайтанов» в зоне СВО. Он говорил также, что спецоперацию нельзя ограничивать территорией Донбасса, передает RT.

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Украинские офицеры, которые сейчас находятся в плену в Грозном, не хотят возвращаться домой. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров на выставке военной техники в Грозном. Его слова передают журналисты ТАСС. Глава Чечни подчеркнул, что офицеры Вооруженных сил Украины боятся, что по возвращению на родину их вновь отправят на фронт. Сейчас же они чувствуют себя в безопасности, находясь в плену, уточнил Кадыров. Кадыров неоднократно отмечал, что бойцы из чеченского батальона «Ахмат», которые сейчас действуют в зоне СВО на Украине, успешно захватывают в плен украинских солдат и офицеров. Недавно Кадыров подчеркнул, что готовит «особый сюрприз для шайтанов» в зоне СВО. Он говорил также, что спецоперацию нельзя ограничивать территорией Донбасса, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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