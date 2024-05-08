Кадыров заявил о неожиданном поведении пленных офицеров ВСУ

Украинские офицеры, которые сейчас находятся в плену в Грозном, не хотят возвращаться домой. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров на выставке военной техники в Грозном. Его слова передают журналисты ТАСС. Глава Чечни подчеркнул, что офицеры Вооруженных сил Украины боятся, что по возвращению на родину их вновь отправят на фронт. Сейчас же они чувствуют себя в безопасности, находясь в плену, уточнил Кадыров.
Кадыров неоднократно отмечал, что бойцы из чеченского батальона «Ахмат», которые сейчас действуют в зоне СВО на Украине, успешно захватывают в плен украинских солдат и офицеров. Недавно Кадыров подчеркнул, что готовит «особый сюрприз для шайтанов» в зоне СВО. Он говорил также, что спецоперацию нельзя ограничивать территорией Донбасса, передает RT.
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