Кадыров готовит на СВО «сюрприз для шайтанов»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о подготовке стратегии против «шайтанов» в зоне СВО. Он надеется, что получится нанести противнику весомый урон.
«Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.
Чеченский лидер заявил, что спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов. Поэтому он надеется, получится нанести сильный урон украинской армии.
Ранее Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения» после 9 Мая, пишет RT. Также он сказал, что в мае российским силам нужно освободить Харьков и Одессу, передает деловое издание «Взгляд».
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