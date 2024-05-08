Кадыров готовит на СВО «сюрприз для шайтанов»

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Рамзан Кадыров заявил о стратегии против ВСУ в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о подготовке стратегии против «шайтанов» в зоне СВО. Он надеется, что получится нанести противнику весомый урон.

«Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

Чеченский лидер заявил, что спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов. Поэтому он надеется, получится нанести сильный урон украинской армии.

Ранее Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения» после 9 Мая, пишет RT. Также он сказал, что в мае российским силам нужно освободить Харьков и Одессу, передает деловое издание «Взгляд».

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о подготовке стратегии против «шайтанов» в зоне СВО. Он надеется, что получится нанести противнику весомый урон. «Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Чеченский лидер заявил, что спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов. Поэтому он надеется, получится нанести сильный урон украинской армии. Ранее Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения» после 9 Мая, пишет RT. Также он сказал, что в мае российским силам нужно освободить Харьков и Одессу, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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