Кадыров готовит на СВО «сюрприз для шайтанов»

08 мая 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил о стратегии против ВСУ в зоне спецоперации Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о подготовке стратегии против «шайтанов» в зоне СВО. Он надеется, что получится нанести противнику весомый урон. «Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Чеченский лидер заявил, что спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов. Поэтому он надеется, получится нанести сильный урон украинской армии. Ранее Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения» после 9 Мая, пишет RT. Также он сказал, что в мае российским силам нужно освободить Харьков и Одессу, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о подготовке стратегии против «шайтанов» в зоне СВО. Он надеется, что получится нанести противнику весомый урон. «Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Чеченский лидер заявил, что спецназа «Ахмат» больше девяти тысяч бойцов. Поэтому он надеется, получится нанести сильный урон украинской армии. Ранее Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения» после 9 Мая, пишет RT. Также он сказал, что в мае российским силам нужно освободить Харьков и Одессу, передает деловое издание «Взгляд».