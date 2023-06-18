Кадыров доложил о взятых в плен разведчиках ВСУ

18 июня 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Бойцы Рамзана Кадырова захватили в плен солдат ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из чеченского батальона «Ахмат» взяли в плен разведчиков механизированного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Бойцы батальона „Восток-АХМАТ“ взяли в плен разведчиков 65 бригады 3-го механизированного батальона ВСУ, тем самым сохранили им жизнь», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что раненым бойцам была оказана медицинская помощь. Также Кадыров со слов военнопленных уточнил, что командование ВСУ направило украинских солдат на российские позиции путем обмана, заявив, что там практически пусто. Ранее сообщалось, что бойцы из «Ахмата» приступили к патрулированию приграничных с Украиной территорий. Они будут предотвращать украинских диверсантов в РФ.

Бойцы из чеченского батальона «Ахмат» взяли в плен разведчиков механизированного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Бойцы батальона „Восток-АХМАТ“ взяли в плен разведчиков 65 бригады 3-го механизированного батальона ВСУ, тем самым сохранили им жизнь», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что раненым бойцам была оказана медицинская помощь. Также Кадыров со слов военнопленных уточнил, что командование ВСУ направило украинских солдат на российские позиции путем обмана, заявив, что там практически пусто. Ранее сообщалось, что бойцы из «Ахмата» приступили к патрулированию приграничных с Украиной территорий. Они будут предотвращать украинских диверсантов в РФ.