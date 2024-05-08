Лунный календарь на май 2024: все благоприятные и опасные дни месяца

09 мая 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Полнолуние будет 23 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лунный календарь на май 2024 года представляет собой расписание лунных фаз и их влияние на различные аспекты жизни человека. В материале URA.RU рассказываем, что и в какие дни следует делать. Лунный календарь на май 2024 Фазы Луны Новость по теме Лунный календарь на май 2024: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек Убывающая Луна: 30 апреля — 8 мая Новолуние: 8 мая Растущая Луна: 9—23 мая Полнолуние: 23 мая Убывающая Луна: 24 мая — 2 июня Новолуние Новолуние отлично подойдет для новых начинаний, в эти рекомендуется начинать новые проекты, а также строить планы на будущее. Но вот принимать какие-то важные решение, распространять слухи, развязывать конфликты и проводить крупные финансовые операции в дни растущей луны не нужно. Полнолуние В полнолуние стоит завершать начатые проекты и заниматься целительством, а также практиковать медитацию, но не следует начинать новые дела, вступать в конфликты или игнорировать свои эмоции, поскольку это время требует баланса и гармонии для завершения цикла и подготовки к новым возможностям. Убывающая луна В дни убывающей Луны стоит очищать пространство, избавляться от старых привычек и паттернов, а также отдыхать для восстановления сил, однако не рекомендуется начинать новые задачи, вступать в новые отношения или проводить крупные покупки, поскольку этот период призван быть временем подготовки и очищения перед новым циклом. Благоприятные дни Начинать новые дела или проекты следует в эти дни: 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 15-е, 16-е, 18-е и 20-е число. Для проведения важных переговоров и заключения сделок лучше всего подойдут эти числа мая: 2-е, 7-е, 12-е, 17-е, 22-е, 27-е и 29-е. Если вы задумались отправиться в поездку или путешествие, запланируйте их на 21-е, 22-е, 24-е, 30-е и 31-е число. Хирургические операций и медицинских процедуры планируйте на 4-е, 5-е, 9-е, 15-е, 28-е число. А начать новые отношения или сходить на свидание лучше 7-го, 10-го, 18-го, 22-го и 29-го мая. Неблагоприятные и опасные дни Точно не следует начинать новые дела или проекты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 13-го,14-го, 21-го, 22-го и 26-го числа. Для проведения важных переговоров и заключения сделок не подойдут 3-й, 10-й, 13-й, 21-й, 24-й и 30-й дни месяца. А отправляться в дорогу и путешествие не рекомендуется 6-го, 12-го, 23-го, 27-го и 28-го числа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лунный календарь на май 2024 года представляет собой расписание лунных фаз и их влияние на различные аспекты жизни человека. В материале URA.RU рассказываем, что и в какие дни следует делать. Убывающая Луна: 30 апреля — 8 мая Новолуние: 8 мая Растущая Луна: 9—23 мая Полнолуние: 23 мая Убывающая Луна: 24 мая — 2 июня Новолуние отлично подойдет для новых начинаний, в эти рекомендуется начинать новые проекты, а также строить планы на будущее. Но вот принимать какие-то важные решение, распространять слухи, развязывать конфликты и проводить крупные финансовые операции в дни растущей луны не нужно. В полнолуние стоит завершать начатые проекты и заниматься целительством, а также практиковать медитацию, но не следует начинать новые дела, вступать в конфликты или игнорировать свои эмоции, поскольку это время требует баланса и гармонии для завершения цикла и подготовки к новым возможностям. В дни убывающей Луны стоит очищать пространство, избавляться от старых привычек и паттернов, а также отдыхать для восстановления сил, однако не рекомендуется начинать новые задачи, вступать в новые отношения или проводить крупные покупки, поскольку этот период призван быть временем подготовки и очищения перед новым циклом. Начинать новые дела или проекты следует в эти дни: 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 15-е, 16-е, 18-е и 20-е число. Для проведения важных переговоров и заключения сделок лучше всего подойдут эти числа мая: 2-е, 7-е, 12-е, 17-е, 22-е, 27-е и 29-е. Если вы задумались отправиться в поездку или путешествие, запланируйте их на 21-е, 22-е, 24-е, 30-е и 31-е число. Хирургические операций и медицинских процедуры планируйте на 4-е, 5-е, 9-е, 15-е, 28-е число. А начать новые отношения или сходить на свидание лучше 7-го, 10-го, 18-го, 22-го и 29-го мая. Точно не следует начинать новые дела или проекты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 13-го,14-го, 21-го, 22-го и 26-го числа. Для проведения важных переговоров и заключения сделок не подойдут 3-й, 10-й, 13-й, 21-й, 24-й и 30-й дни месяца. А отправляться в дорогу и путешествие не рекомендуется 6-го, 12-го, 23-го, 27-го и 28-го числа.