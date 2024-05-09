В трех областях Украины звучит воздушная тревога

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
До объявления тревоги очевидцы сообщали о взрывах под Харьковом Фото:

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом предупредил официальный украинский telegram-канал для информирования граждан.

Ранее украинский telegram-канал «Зеркало недели» сообщил о взрыве в пригороде Харькова. Очевидцы сообщали о якобы замеченных поблизости разведывательных беспилотниках.

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В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом предупредил официальный украинский telegram-канал для информирования граждан. Ранее украинский telegram-канал «Зеркало недели» сообщил о взрыве в пригороде Харькова. Очевидцы сообщали о якобы замеченных поблизости разведывательных беспилотниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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