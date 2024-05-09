В трех областях Украины звучит воздушная тревога

До объявления тревоги очевидцы сообщали о взрывах под Харьковом
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом предупредил официальный украинский telegram-канал для информирования граждан.
Ранее украинский telegram-канал «Зеркало недели» сообщил о взрыве в пригороде Харькова. Очевидцы сообщали о якобы замеченных поблизости разведывательных беспилотниках.
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