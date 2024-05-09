В пригороде Харькова прогремел взрыв

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Взрыв прогремел в пригороде Харькова на Украине. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении. При этом точные данные не уточняются.

ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который считает, что ВС РФ скоро освободят территорию. В частности, глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что РФ уже готовится.