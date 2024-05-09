В пригороде Харькова прогремел взрыв

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрыв прогремел в пригороде Харькова на Украине. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении. При этом точные данные не уточняются.

ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который считает, что ВС РФ скоро освободят территорию. В частности, глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что РФ уже готовится.

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Взрыв прогремел в пригороде Харькова на Украине. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели». «Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении. При этом точные данные не уточняются. ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который считает, что ВС РФ скоро освободят территорию. В частности, глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что РФ уже готовится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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