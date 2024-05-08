08 мая 2024

Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Видео

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Празднование 9 мая. Челябинск, портрет, текслер алексей
Губернатор поблагодарил фронтовиков за Великую Победу Фото:

Губернатор Алексей Текслер 9 мая поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Особые слова признательности и благодарности он выразил ветеранам и труженикам тыла.

«С Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее Текслер повесил на грудь значок с фотографией деда и предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в интернете. Накануне праздника он призвал вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он отметил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.

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Губернатор Алексей Текслер 9 мая поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Особые слова признательности и благодарности он выразил ветеранам и труженикам тыла. «С Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее Текслер повесил на грудь значок с фотографией деда и предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в интернете. Накануне праздника он призвал вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он отметил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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