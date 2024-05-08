Общество Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Видео 09 мая 2024 в 08:15 Размер текста - 17 + Губернатор поблагодарил фронтовиков за Великую Победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 9 мая поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Особые слова признательности и благодарности он выразил ветеранам и труженикам тыла. «С Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее Текслер повесил на грудь значок с фотографией деда и предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в интернете. Накануне праздника он призвал вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он отметил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Алексей Текслер 9 мая поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Особые слова признательности и благодарности он выразил ветеранам и труженикам тыла. «С Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее Текслер повесил на грудь значок с фотографией деда и предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в интернете. Накануне праздника он призвал вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он отметил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям