Губернатор Алексей Текслер 9 мая поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Особые слова признательности и благодарности он выразил ветеранам и труженикам тыла.
«С Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее Текслер повесил на грудь значок с фотографией деда и предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в интернете. Накануне праздника он призвал вспомнить героев ВОВ, поделиться военными снимками и воспоминаниями. Он отметил, что истории о героях в каждой семье разные, но память о Великой Отечественной войне у всех россиян общая.
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