ВСУ попытались атаковать Курскую область

Роман Старовойт сообщил, что дроны были ликвидированы
Ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три украинских дрона. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа», — заявил Старовойт
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что украинская армия попыталась атаковать нефтебазы под Анапой с помощью беспилотников, передает RT. Шесть БПЛА были поражены.
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