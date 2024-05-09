ВСУ попытались атаковать Курскую область

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь,  stock
Роман Старовойт сообщил, что дроны были ликвидированы Фото:

Ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три украинских дрона. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

«Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих, обеспечивающих безопасность в регионе.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что украинская армия попыталась атаковать нефтебазы под Анапой с помощью беспилотников, передает RT. Шесть БПЛА были поражены.

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Ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три украинских дрона. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. «Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих, обеспечивающих безопасность в регионе. Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что украинская армия попыталась атаковать нефтебазы под Анапой с помощью беспилотников, передает RT. Шесть БПЛА были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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