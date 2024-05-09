В мире Европа Генсек НАТО поставил точку в вопросе отправки войск на Украину Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет отправлять свои войска на Украину 09 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг заявил, что Украина просит вооружение, а не войска у НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не планирует отправлять войска на Украину и не намерена быть напрямую вовлеченной в конфликт с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «У НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине, альянс не направит туда войска», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA. По его словам, киевский режим просит у НАТО наступательное вооружение, а не войска. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция намерена отправить военных для поддержки Украины. По его словам, Париж продолжит оказывать помощь ВСУ. После заявления Макрона на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, требующая введения западных войск в страну, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! НАТО не планирует отправлять войска на Украину и не намерена быть напрямую вовлеченной в конфликт с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «У НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине, альянс не направит туда войска», — заявил Столтенберг в беседе с изданием ANSA. По его словам, киевский режим просит у НАТО наступательное вооружение, а не войска. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция намерена отправить военных для поддержки Украины. По его словам, Париж продолжит оказывать помощь ВСУ. После заявления Макрона на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, требующая введения западных войск в страну, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям