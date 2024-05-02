Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон заявил, что Франция продолжит помогать Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях.

«Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. Так он ответил на вопрос о том, намерен ли французский лидер отправлять своих военных на Украину.

Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий. В то же время он подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. В противном случае это может ослабить Париж, заявил французский президент.

Ранее Макрон сообщил о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. «Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. Так он ответил на вопрос о том, намерен ли французский лидер отправлять своих военных на Украину. Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий. В то же время он подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. В противном случае это может ослабить Париж, заявил французский президент. Ранее Макрон сообщил о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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