Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину

02 мая 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Макрон заявил, что Франция продолжит помогать Киеву Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. «Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist . Так он ответил на вопрос о том, намерен ли французский лидер отправлять своих военных на Украину. Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий. В то же время он подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. В противном случае это может ослабить Париж, заявил французский президент. Ранее Макрон сообщил о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. «Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. Так он ответил на вопрос о том, намерен ли французский лидер отправлять своих военных на Украину. Макрон добавил, что Франция продолжит помогать Киеву и давать средства для боевых действий. В то же время он подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. В противном случае это может ослабить Париж, заявил французский президент. Ранее Макрон сообщил о планах ввести свои войска на украинскую территорию, но при условии, что российская армия продолжит линию фронта в сторону Одессы или Киева. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска не будут входить в страну. Однако он выразил желание использовать авиацию ФРГ, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, которые направлены в сторону Украины.