Ямальцы выложили в память о солдатах ВОВ орден из свечей и лампад. Видео

Жители Надыма выложили на площади Орден Отечественной войны из свечей и лампад

09 мая 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Надымчане создали Орден Отечественной войны из свечей и лампадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ямал отмечает 79-ю годовщину Великой Победы Жители Надыма (ЯНАО) выложили из свечей и лампад Орден Отечественной войны в память о воинах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Более 2000 лампад и свечей зажглись на площади Юбилейной накануне Дня Победы в память о воинах, победивших фашизм. „Чтобы помнили“ проходит в Надымском районе ежегодно с участием взрослых и детей», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции. На Ямале проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Все самые яркие события празднования — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Надыма (ЯНАО) выложили из свечей и лампад Орден Отечественной войны в память о воинах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Более 2000 лампад и свечей зажглись на площади Юбилейной накануне Дня Победы в память о воинах, победивших фашизм. „Чтобы помнили“ проходит в Надымском районе ежегодно с участием взрослых и детей», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции. На Ямале проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Все самые яркие события празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.