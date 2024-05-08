08 мая 2024

Ямальцы выложили в память о солдатах ВОВ орден из свечей и лампад. Видео

Жители Надыма выложили на площади Орден Отечественной войны из свечей и лампад
© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
Надымчане создали Орден Отечественной войны из свечей и лампадок Фото:
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Жители Надыма (ЯНАО) выложили из свечей и лампад Орден Отечественной войны в память о воинах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Более 2000 лампад и свечей зажглись на площади Юбилейной накануне Дня Победы в память о воинах, победивших фашизм. „Чтобы помнили“ проходит в Надымском районе ежегодно с участием взрослых и детей», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции.

На Ямале проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Все самые яркие события празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Жители Надыма (ЯНАО) выложили из свечей и лампад Орден Отечественной войны в память о воинах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Более 2000 лампад и свечей зажглись на площади Юбилейной накануне Дня Победы в память о воинах, победивших фашизм. „Чтобы помнили“ проходит в Надымском районе ежегодно с участием взрослых и детей», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Несмотря на холод, десятки людей присоединились к акции. На Ямале проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Все самые яркие события празднования — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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