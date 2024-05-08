08 мая 2024

Ямал празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция праздничных мероприятий Дня Победы в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Ямал отмечает 79-ю годовщину Победы Фото:

Ямал празднует 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут во всех городах округа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию праздничных событий.

09:35 09.05.2024 В Салехарде будут курсировать два автобуса до места проведения праздничных мероприятий в Парке Победы. Отправление первого маршрута от НТСН «Север» в 08:00, второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская.

09:23 09.05.2024 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. «Вечная слава и низкий поклон всем, кто защищал Родину. Сегодня наш долг — сохранять и передавать из поколения в поколение память о тех героических событиях», — отметил Артюхов.

09:17 09.05.2024 На проспекте Молодежи в Салехарде с 9 до 10 часов горожанам раздают георгиевские ленточки. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».

09:00 09.05.2024 Ямал встречает праздничный день снегом с дождем и незначительной прохладой. В Салехарде ожидается до -1 градуса, в Новом Уренгое температура преодолеет минусовое значение, в Ноябрьске, Надыме, Муравленко потеплеет до +2, +3, в Лабытнанги -2.

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Ямал празднует 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут во всех городах округа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию праздничных событий. 09:35 09.05.2024 В Салехарде будут курсировать два автобуса до места проведения праздничных мероприятий в Парке Победы. Отправление первого маршрута от НТСН «Север» в 08:00, второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. 09:23 09.05.2024 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. «Вечная слава и низкий поклон всем, кто защищал Родину. Сегодня наш долг — сохранять и передавать из поколения в поколение память о тех героических событиях», — отметил Артюхов. 09:17 09.05.2024 На проспекте Молодежи в Салехарде с 9 до 10 часов горожанам раздают георгиевские ленточки. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». 09:00 09.05.2024 Ямал встречает праздничный день снегом с дождем и незначительной прохладой. В Салехарде ожидается до -1 градуса, в Новом Уренгое температура преодолеет минусовое значение, в Ноябрьске, Надыме, Муравленко потеплеет до +2, +3, в Лабытнанги -2.
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