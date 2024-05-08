Ямал празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция праздничных мероприятий Дня Победы в ЯНАО

09 мая 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Ямал отмечает 79-ю годовщину Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямал празднует 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут во всех городах округа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию праздничных событий. 09:35 В Салехарде будут курсировать два автобуса до места проведения праздничных мероприятий в Парке Победы. Отправление первого маршрута от НТСН «Север» в 08:00, второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. 09:23 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. «Вечная слава и низкий поклон всем, кто защищал Родину. Сегодня наш долг — сохранять и передавать из поколения в поколение память о тех героических событиях», — отметил Артюхов. 09:17 На проспекте Молодежи в Салехарде с 9 до 10 часов горожанам раздают георгиевские ленточки. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». 09:00 Ямал встречает праздничный день снегом с дождем и незначительной прохладой. В Салехарде ожидается до -1 градуса, в Новом Уренгое температура преодолеет минусовое значение, в Ноябрьске, Надыме, Муравленко потеплеет до +2, +3, в Лабытнанги -2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямал празднует 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут во всех городах округа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию праздничных событий. 09:35 09.05.2024 В Салехарде будут курсировать два автобуса до места проведения праздничных мероприятий в Парке Победы. Отправление первого маршрута от НТСН «Север» в 08:00, второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. 09:23 09.05.2024 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. «Вечная слава и низкий поклон всем, кто защищал Родину. Сегодня наш долг — сохранять и передавать из поколения в поколение память о тех героических событиях», — отметил Артюхов. 09:17 09.05.2024 На проспекте Молодежи в Салехарде с 9 до 10 часов горожанам раздают георгиевские ленточки. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». 09:00 09.05.2024 Ямал встречает праздничный день снегом с дождем и незначительной прохладой. В Салехарде ожидается до -1 градуса, в Новом Уренгое температура преодолеет минусовое значение, в Ноябрьске, Надыме, Муравленко потеплеет до +2, +3, в Лабытнанги -2.